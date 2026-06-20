Petrişor Peiu acuză „trompetele PSD” că reproşează AUR faptul că nu vrea să voteze un Guvern din care nu face parte

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat, sâmbătă, că PSD nu vrea plecarea lui Ilie Bolojan său a USR de la guvernare, ci „doar sa îşi instaleze propriul guvern, Guvernul Dan-PSD”.

„În 2025, Ilie Bolojan şi USR au fost instalaţi la guvern la propunerea lui Nicuşor Dan şi cu voturile PSD. Toţi parlamentarii AUR au votat împotrivă. Pe 5 mai 2026, Guvernul Bolojan, cu tot cu miniştrii USR, a fost demis printr-o moţiune de cenzură iniţiată de parlamentarii AUR, la care s-a alăturat PSD. Iar acum ni se reproşează tot nouă că nu vrem să votăm un nou guvern PSD-Nicuşor Dan, format fără noi. Şi cine ne reproşează acest lucru - trompetele PSD!”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, liderul senatorilor AUR.

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Acesta se întreabă de ce nu sunt presaţi Nicuşor Dan şi PSD să voteze un Guvern AUR: „Răspunsul este cât se poate de banal: pentru că ei nu vor să plece Bolojan sau USR, ei vor doar sa îşi instaleze propriul guvern, Guvernul Dan-PSD”.

AUR a anunţat că nu intenţionează să voteze pentru învestirea Guvernului Veştea. Anunţuri similare au făcut PNL, USR şi UDMR, soarta unui eventual Guvern Veştea fiind deocamdată incertă.

Editor : Ș.R.