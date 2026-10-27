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Petrişor Peiu, atac la PSD: „A trecut de la indignare la complicitate”. Liderul AUR acuză Guvernul Niculescu că ascunde deficitul real

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Petrișor Peiu. Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză PSD şi pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, că ascund dimensiunea reală a deficitului bugetar. Potrivit lui Peiu, Guvernul Niculescu a anunţat un deficit de 78 de miliarde de lei, fără să prezinte şi valoarea calculată conform standardului european ESA. Senatorul AUR afirmă că PSD aplică aceleaşi practici pe care le condamna când se afla în opoziţie.

„După ce s-a declarat scandalizat de discrepanţa dintre deficitul la şase luni, anunţat de Guvernul Bolojan, şi cel calculat de Eurostat, PSD face exact la fel cu deficitul la nouă luni, aplicând acelaşi procedeu mincinos ca şi Guvernul Bolojan! Da, am uitat să vă spun că Guvernul Bolojan a preluat acest procedeu de la Guvernul Ciolacu, care l-a preluat de la Guvernul Ciucă, care l-a preluat, la rândul său, de la guvernele precedente. Cum a făcut ministrul Nazare din statul român un stat lipsit de credibilitate în ochii propriilor cetăţeni, în care datele se ascund de ochii publicului românesc şi se prezintă corect doar Comisiei Europene? Simplu, s-a făcut că uită (din nou) să declare public deficitul bugetar conform standardului european (ESA) şi după cel de-al treilea trimestru”, a declarat Petrișor Peiu, potrivit unui comunicat AUR.

Conform datelor oficiale de la Institutul Naţional de Statistică, PIB-ul trimestrului I 2026 a fost de 407 miliarde de lei, iar cel al trimestrului II a fost de 500 de miliarde de lei, cifre brute, afirmă Peiu.

Conform datelor Eurostat, deficitul bugetar pe primul trimestru a fost de 7,4% (serie brută), adică de 30 de miliarde de lei. Pe trimestrul II, acelaşi Eurostat ne indică un deficit de 7,8% (serie brută), adică puţin peste 39 de miliarde de lei. În total, deficitul bugetar la şase luni, conform Eurostat, a fost de 69 de miliarde de lei (puţin peste). Deficitul declarat de Guvernul Bolojan, tot la şase luni, dar în numerar, era de 41 de miliarde de lei. În cifre absolute, aşadar, Guvernul Bolojan a «uitat» să declare cheltuieli angajate, dar intenţionat neplătite, de peste 28 de miliarde de lei.

„Acum, vine Guvernul Luca Niculescu şi declară, la nouă luni, un deficit bugetar, în numerar, de 78 de miliarde de lei. Dar, ca şi predecesorul său, Guvernul Niculescu omite să declare deficitul bugetar după metodologia utilizată de Eurostat (standardul ESA)! Nu-i nimic, îl vom afla în februarie 2027 de la Eurostat. Şi tot înainte de alegeri va fi”, a mai spus Peiu.

În opinia sa, rămân câteva întrebări.

„De ce ascunde ministrul Nazare valoarea deficitului bugetar după standardul european ESA? De cine ascunde ministrul Nazare valoarea deficitului bugetar? De ce tace şi PSD, acum fiind la guvernare? De ce a devenit PSD complice cu ministrul Nazare? De ce l-a mai condamnat Ilie Bolojan pe Marcel Ciolacu pentru ascunderea datelor reale, dacă şi el a făcut la fel în 2026? Câtă încredere mai putem avea în datele oficiale din România?”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Editor : B.P.

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