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Petrișor Peiu (AUR) acuză guvernările proeuropene că au deconectat România de la Uniunea Europeană

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petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, consideră că guvernările asigurate, în ultimii ani, de partidele proeuropene ar fi „decuplat” România de Uniunea Europeană.

El susţine că România are rata inflaţiei de peste trei ori mai mare decât media UE, stagnare/recesiune economică, cea mai mică rată a populaţiei ocupate, cea mai mică pondere a populaţiei cu studii superioare, penultimul loc în UE la performanţa şcolară (scoruri PISA) şi primul loc în UE la ponderea deceselor din cauze tratabile sau prevenibile.

„Ce legătură au cu Europa şi cu modelul european de societate partidele care se auto-intitulează «pro-europene»?”, se întreabă Peiu într-un mesaj postat, vineri, pe Facebook.

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Editor : B.E.

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