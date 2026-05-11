Petrișor Peiu (AUR) exclude un guvern minoritar. „E o monstruozitate lingvistică"

Petrișor Peiu
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin

Petrișor Peiu spune că varianta unui guvern minoritar nu există. Liderul senatorilor AUR susține că nu poate exista un guvern minoritar, atâta timp cât un astfel de Executiv are nevoie de o majoritate de 233 de voturi. Despre varianta premierului tehnocrat, Peiu susține că orice premier devine politic atunci când strânge în jurul său o majoritate politică.

„Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie învestit, deci strânge cel puțin 233 de voturi. Atunci nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Nu cred că cineva serios poate pune problema unui guvern așa-zis minoritar, care e o monstruozitate lingvistică, nu există”, a afirmat Petrișor Peiu. 

Acesta a mai spus că un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire. „Dar, în afară de asta, există practica unor așa-zise guverne de tranziție, dacă vreți, cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program care duce, de obicei, la niște alegeri rapide, anticipate”. 

„Nicidecum nu poate fi imaginat un guvern cu premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut azi în România, adică niște schimbări ample”, mai susține Peiu.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat după discuția cu Sorin Grindeanu că își dorește refacerea coaliției de guvernare și nu exclude nici varianta unui guvern minoritar susținut de UDMR, dacă președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pe liderul PSD pentru funcția de premier.

