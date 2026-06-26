Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat vineri, în direct la Digi24, că formațiunea face apel la celelalte partide parlamentare pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, urmată de organizarea unui referendum pentru demitere, pe care îl acuză că a creat și amplifică actuala criză politică. În același timp, Peiu a respins acuzațiile potrivit cărora liderul AUR, George Simion, ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru învestirea Guvernului Veștea.

Președintele AUR, George Simion, a scris vineri pe Facebook că „AUR la guvernare e singura soluție” și a avertizat că, în caz contrar, președintele ar trebui suspendat.

Întrebat la Digi24 dacă partidul ia în calcul pași concreți și dacă există voturile necesare pentru o eventuală suspendare, Petrișor Peiu a susținut că AUR nu poate fi ignorat în actuala arhitectură parlamentară.

„Noi spunem că faptul că dânșii nu au pronunțat numele AUR nu înseamnă că nu există. Noi existăm, suntem vii, avem 20% din Parlament și nu cred că este posibil ca toți colegii noștri de la alte partide să se uite prin noi, să nu ne vadă”, a afirmat Peiu.

AUR: Nicușor Dan a creat și amplifică această criză

Liderul senatorilor AUR l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că ar fi responsabil pentru actuala criză politică și că gestionează „nedemocratic” relația cu partidele.

„Problema este legată de domnul Nicușor Dan care a creat această criză, o amplifică și credem că modul nedemocratic în care gestionează așteptările populației și împarte clasa politică, după cum îi convine sau nu domniei sale, ar trebui sancționat printr-o suspendare urmată de referendum pentru demitere”, a spus Peiu.

Acesta a precizat că un astfel de demers ar avea nevoie de sprijinul altor formațiuni parlamentare.

„Evident că pentru acest lucru ar trebui ca și celelalte partide (...) să se alăture demersului constituțional de suspendare și demiterea președintelui”, a adăugat liderul AUR.

Peiu a mers mai departe și a pus sub semnul întrebării modul în care președintele gestionează relația cu partidele.

„Fie domnul Nicușor Dan nu și-a găsit locul în arhitectura instituțională a statului, fie noi nu ne dăm seama că de fapt nu existăm în Parlament”, a afirmat acesta.

Ce spune Peiu despre acuzațiile lansate de Murad

Întrebat despre declarațiile făcute de Mohammad Murad, care a susținut că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru învestirea Guvernului condus de Ilie Bolojan, Peiu a invocat decizia oficială a partidului de a vota împotriva Executivului.

„În ziua de marți, deci cu 6 zile înaintea votului programat pentru Guvernul Veștea, noi am făcut o ședință de Birou Național de Conducere unde am votat în unanimitate împotriva votării Guvernului Veștea. Acea poziție a fost comunicată tuturor parlamentarilor noștri și a fost comunicată și domnului președinte Simion”, a declarat acesta.

Peiu a spus că nu poate confirma afirmațiile lui Murad privind eventualele discuții politice.

„Ce spune domnul Murad eu nu pot să verific. N-am fost la acele discuții”, a precizat liderul senatorilor AUR.

Întrebat direct dacă l-a suspectat vreodată pe George Simion că ar negocia funcții fără știrea partidului, răspunsul lui Peiu a fost scurt: „Nu.”

Editor : Ș.A.