Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat joi, în direct la Digi 24, că Siegfried Mureșan nu va ajunge la vot cu propunerea sa de guvern, iar președintele Nicușor Dan va face o nouă desemnare, în persoana liderului PSD Sorin Grindeanu. Peiu l-a criticat pe europarlamentarul PNL, desemnat pentru funcția de premier joi, din punctul de vedere al relației cu AUR, spuând că are deficiențe de comportament, dar, în același timp, „nu este prost” și va evita „să cadă în penibil”

„Cred că e o ușurare de fapt a situației pentru PSD”, a spus Petrișor Peiu, după anunțul președintelui Nicușor Dan că îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru formarea unui nou guvern. „Eu nu cred că domnul Mureșan va ajunge la vot cu propunerea domniei sale de guvern. Își va da seama că nu are cum să ia numărul de voturi necesare și cred că nu va ajunge la vot. Următoarea propunere a președintelui va fi probabil Sorin Grindeanu și în sensul ăsta ar fi o ușurare pentru efortul PSD”, a continuat Peiu.

Întrebat dacă se așteaptă ca Mureșan să discute cu AUR, Peiu l-a criticat pe europarlamentarul liberal. „Domnia a avut exprimări destul de agresive, așa la adresa noastră, turbulente. Să vedem dacă o va face. Nu, nu prea s-a comportat civilizat față de noi”.

Senatorul AUR a explicat de ce crede că guvernul Mureșan nu va ajunge la votul Parlamentului. „Chiar dacă ar face chestiunea asta, adică să meargă la vot doar pentru a obține un rezultat negativ, tot la mâna domnului președinte Dan ar fi decizia de a convoca sau nu alegeri anticipate, adică de a dizolva Parlamentul. Constituția spune foarte clar că președintele poate să dizolve Parlamentul după epuizarea celor două încercări de a avea un guvern votat în Parlament. Pe de o parte, pe de altă parte, domnia sa, din punctul meu de vedere, aici o judecată personală, domnul Mureșan, adică are multe deficiențe de comportament. Da, nu cred că e prost și cred că oamenii de genul ăsta, care sunt înzestrați cu o anumită inteligență, evită să cad în penibil. Adică nu aș putea să-l compar din punctul ăsta de vedere cu domnul Veștea, de exemplu, care nu s-a prins în ce scenete joacă.”

referitor la scenariul alegerilor anticipate, Peiu a spus că Niculor Dan este un politician foarte încăpățânat și nu poate fi silit să dizolve Parlamentul.

„Domniile lor, cei de la USR, mai ales, care numai de dreapta nu sunt, dar asta e altă discuție, îl cunosc foarte bine pe Nicușor Dan și știu că el este un om încăpățânat și nu-mi aduc aminte de vreo chestiune așa în care mulți politicieni să fie în dispută cu Nicușor Dan și Nicușor Dan să-și fi schimbat opțiunea. Deci, eu cred că el rămâne în continuare extrem de agățat de ideea asta de a face o improvizație în actuala configurație a Parlamentului. Nu cred că Nicușor Dan poate fi silit să dizolve Parlamentul”.

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Editor : B.E.