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Petrișor Peiu, avertisment către partide și Nicușor Dan: „Dacă vor ignora opoziția, vor pierde și guvernarea viitoare”

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petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat marți, într-un mesaj pe rețelele sociale, că „a trecut vremea politicienilor combinatori” și avertizează partidele și pe președintele Nicușor Dan „să nu mai ignore opoziția”. În caz contrar, „vor pierde și guvernarea viitoare”, susține Peiu.

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El spune că politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime şi de onestitate.

„Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine şi va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape decât oricând;

în acest conflict puternic, majorităţile nu pot fi decât punctuale şi transparente;

a trecut vremea aranjamentelor de culise, a cumpărării de voturi individuale;

a trecut şi vremea politicienilor 'combinatori', sforari, de genul Ciolacu sau Veştea; fără alegeri anticipate, nu pot fi imaginate decât majorităţi pe termen scurt (maximum 6 luni), cu obiective clare şi puţine;

dacă Nicuşor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR şi USR vor continua să ignore şi să jignească opoziţia, vor pierde nu doar alegerile viitoare sau guvernarea viitoare (pe care oricum nu le mai pot câştiga), ci şi orice urmă de aparenţă democratică”, a scris Peiu pe Facebook.

Guvernul Adrian Veştea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi „pentru” şi 23 de voturi împotrivă. AUR a ieşit din sală şi nu a votat.

După respingerea guvernului, președintele României, Nicușor Dan, este obligat să convoace din nou partidele politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări, în vederea găsirii unei noi majorități sau a unei noi propuneri de premier.

În urma consultărilor, președintele semnează un nou decret prin care desemnează o persoană pentru funcția de prim-ministru. Acesta poate fi un nume complet nou sau, teoretic, chiar cel respins anterior, dacă negocierile politice s-au reconfigurat între timp.

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Editor : C.L.B.

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