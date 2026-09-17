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Exclusiv Petrișor Peiu, despre formarea unei majorități: „Probabil unele voturi vor fi cumpărate”. Ce spune despre varianta Ponta premier

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Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat joi, după participarea la consultările de la Palatul Cotroceni, că o majoritate pentru învestirea noului Guvern s-ar putea forma sub presiunea alegerilor anticipate, dar ar fi „fragilă” și „imorală”. El a susținut că „unele voturi vor fi cumpărate”, precizând însă că nu are informații în acest sens, și a explicat cum ar putea proceda parlamentarii AUR la votul de învestitură.

„Eu cred că orice partid serios face asta. Cum să votezi un guvern din care nu faci parte?”, a spus Peiu la Digi24, referindu-se la poziția AUR de a nu acorda voturi unui Executiv în care partidul nu este reprezentat.

În privința comportamentului parlamentarilor AUR la un eventual vot de învestitură, senatorul a afirmat: „Eu zic prima oară să vedem dacă va ajunge la vot propunerea pe care o va face domnul președinte. Și, în al doilea rând, foarte probabil, dacă nu votăm, n-are rost să stăm în sală.”

Peiu a comentat și varianta Victor Ponta pentru funcția de premier, susținând că acesta are „exact aceleași șanse” ca Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare „sau oricine”.

Liderul senatorilor AUR consideră că o majoritate ar putea fi constituită în Parlament sub presiunea perspectivei unor alegeri anticipate și a riscului ca unii parlamentari să-și piardă mandatele.

„Se poate face o majoritate sub impulsul fricii de anticipate și a faptului că mulți parlamentari își vor pierde mandatul, dar acea majoritate va fi fragilă, pe de o parte, și va fi total imorală, pe de altă parte. Probabil că vor fi și aspecte ilegale implicate, pentru că unele voturi vor fi cumpărate, așa se întâmplă”, a susținut Peiu. „Nu, n-am nicio informație. Dar așa se întâmplă, adică cam așa se aranjează voturile astea.”

El a făcut în acest context o paralelă cu fostul UNPR, susținând că „România de astăzi are nevoie de limpezime, nu de un nou UNPR”. „Eu zic să ne gândim și să ne uităm unde s-a ajuns cu soluții de tip UNPR”, a adăugat senatorul AUR.

În ceea ce privește o eventuală participare a AUR la guvernare, Peiu nu a avansat ministere pe care partidul le-ar dori, explicând că negocierea portofoliilor ar trebui să fie ultima etapă. În opinia sa, partidele trebuie să formeze mai întâi o majoritate și să convină asupra candidatului pentru funcția de premier.

„În momentul în care faci o majoritate, în care două partide sau trei fac o majoritate, o stabilesc înainte și se duc la consultările de la Cotroceni și-i comunică domnului președinte: «Avem o majoritate în jurul numelui X»”, a explicat acesta.

Peiu a criticat procedura despre care susține că este urmărită acum de președintele Nicușor Dan: „Ceea ce se încearcă acuma de către domnul președinte este desemnarea unui premier și impunerea acelui premier partidelor, pe criteriul: «P-ăsta l-am pus eu, negociați cu el un guvern». Nu este același lucru și nu cred că are aceleași șanse de reușită.”

În cazul în care AUR ar accepta participarea la guvernare, a continuat Peiu, ordinea negocierilor ar trebui să fie clară: „Discuți întâi și-ntâi numele premierului, în al doilea rând principiile programului de guvernare, că s-ar putea să nu fim compatibili, și abia în al treilea rând ajungi la miniștri.”

Senatorul AUR a insistat că există o diferență între un premier rezultat din negocierea unei majorități și unul nominalizat de șeful statului: „Dar nu este un premier rezultat dintr-o înțelegere, ci este cineva... desemnat.”

AUR a participat joi la consultările convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Delegația partidului a fost formată din George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. După discuții, Simion a declarat că AUR este dispus să-și asume guvernarea, dar nu va vota un Executiv din care nu face parte.

Citește și Dezvăluiri din culisele negocierilor cu Nicușor Dan. Petrișor Peiu: „Nu a mai fost ostil. A fost deschis la a înțelege poziția noastră”

Editor : M.I.

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