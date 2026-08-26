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Petrișor Peiu, despre votul pe legea integrității: „Colegii mei senatori AUR s-au abținut, în pofida cererii mele”

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Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Aici intervine onoarea”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că nu le-a impus colegilor săi cum să voteze în cazul legii integrității și spune că le ceruse senatorilor partidului să susțină proiectul la votul din 30 iulie. „Colegii mei senatori AUR s-au abținut, în pofida cererii mele”, a scris Peiu, miercuri, pe Facebook, anunțând totodată că nu va participa la votul de miercuri din Senat.

Peiu afirmă că, la 30 iulie, când proiectul de lege a ajuns la Senat, le-a propus colegilor să voteze pentru, după ce parlamentarii AUR susținuseră în comisii amendamentul asociat lui Dominic Fritz.

„Adevărul despre legea integrității incluzând amendamentul Fritz este următorul: pe 30 iulie, propunerea de lege a venit la Senat. Eu le-am propus colegilor de la AUR să VOTAM PENTRU LEGE, după ce în comisii noi susținuserăm amendamentul Fritz. Colegii mei senatori AUR S-AU ABȚINUT, în pofida cererii mele, ascultând o altă propunere”, a scris liderul senatorilor AUR.

Potrivit lui Peiu, proiectul a ajuns ulterior la Camera Deputaților, în forma actuală, după ce a trecut și pe la Curtea Constituțională, iar deputații AUR au votat împotrivă.

„După multe aventuri și după ocolul la CCR, legea a ajuns la Camera Deputaților în forma de acum. Deputații AUR au votat ÎMPOTRIVA, fără să se consulte cu mine”, a afirmat el.

Peiu susține că, înaintea votului de miercuri din Senat, două trusturi de presă l-au acuzat că nu le permite senatorilor AUR să voteze legea și că, prin această poziție, ar trăda partidul.

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„Aici intervine onoarea”

Liderul senatorilor AUR respinge aceste acuzații și spune că nu a impus niciodată unui coleg modul în care să voteze. El afirmă că deciziile privind votul grupului au fost luate democratic, iar parlamentarii care au avut o altă opțiune au fost liberi să voteze conform propriei convingeri.

„Oricine știe că eu nu am impus niciunui coleg niciodată modul în care să voteze. La grup am stabilit mereu în mod democratic cum să votăm, dar și în acest caz cine avea altă opțiune decât grupul a fost liber să voteze conform propriei convingeri. Deci cum aș putea eu impune un anumit vot vreunui senator AUR?”, a afirmat Peiu.

El precizează că nu va participa la votul de miercuri și spune că nu a participat nici la celelalte voturi privind proiectul.

„Așa cum am spus, eu nu voi participa la acest vot, cum nu am participat nici la celelalte, deoarece cred că senatorii AUR ar fi fost bine să mă asculte încă de pe 30 iulie”, a scris acesta.

Peiu a mai scris că, în opinia sa, parlamentarii AUR ar trebui fie să își mențină poziția exprimată anterior, fie să explice o eventuală schimbare.

„Aici intervine onoarea. Onoarea de a nu vota azi ceea ce ai respins ieri. Sau măcar de a explica de ce ai făcut-o”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

El a adăugat că susține necesitatea ca politica să fie făcută „cu consecvență, cu transparență și cu cinste” și că partidele ar trebui să aibă autonomie în luarea deciziilor.

Editor : C.S.

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