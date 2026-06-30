Petrișor Peiu: Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri va încuraja „jocul cu profiturile”

Senatorul AUR Petrişor Peiu atrage atenţia că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) riscă să încurajeze din nou practicile de „optimizare” fiscală şi solicită explicaţii publice din partea ANAF cu privire la diferenţele semnificative dintre ratele de profit raportate de unele companii care activează în aceleaşi sectoare economice.

„Un punct de plecare pentru discuţia privind taxarea multinaţionalelor: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a apărut pentru a combate «optimizarea» profiturilor de către companiile mari, cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Dacă acel impozit era de 1% din cifra de afaceri, era echivalentul unui impozit de profit de 16% plătit pentru un profit corespunzător unei rate a profitului de 6%. Cu alte cuvinte, oricine declară un profit mai mic de 6% din cifra de afaceri, practic prin impozitul pe profit va plăti către stat o sumă mai mică decât IMCA”, afirmă Peiu.

El remarcă faptul că OCDE a impus şi guvernul a acceptat desfiinţarea IMCA, ceea ce, în opinia sa, „înseamnă liber la „optimizare” fiscală, liber la ascunderea în ţara de origine, fără taxare, a profiturilor”.

Peiu prezintă cifre, pe care le califică drept „greu credibile” şi despre care susţine că „alimentează ideea că sunt multinaţionale care îşi optimizează profiturile, adică trimit sub formă de plăţi pentru servicii profiturile către firmele mamă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El se referă la Romgaz, afirmând că declară un profit de 41% din cifra de afaceri, în vreme ce firma austriacă OMV, din aceeaşi industrie, declară un profit de doar 10% din cifra de afaceri pe 2025.

Senatorul AUR dă şi excemplu magazinele româneşti Dedeman, care declară un profit de 12%, iar magazinele germane Lidl şi Kaufland declară profituri de 5%, respectiv 4%.

„Francezii de la Renault şi turcii de la Ford Otosan declară profituri de doar 2% din cifra de afaceri! Lanţurile de benzinării OMV, respectiv Mol declară profituri de doar 2%, respectiv 3% din cifra de afaceri! Constructorul Tehnostrade declară un profit de 10%, în vreme ce constructorii Spedition UMB şi SA&PE, în aceeaşi industrie, declară profituri de 5%, respectiv 6%”, sunt alte exemple rezentate de către Petrişor Peiu, concluzia sa fiind că „desfiinţarea impozitului minim pe cifra de afaceri IMCA este, practic, o invitaţie la o joacă cu profiturile care va alimenta teoria «optimizărilor» ”.

Citește și:

ANAF a anunțat condițiile pentru microîntreprinderi în 2026: cine plătește impozit de 1% și cine iese din sistem

El consideră că cineva de la ANAF ar trebui să ofere public o explicaţie pentru aceste cifre „exprimă asimetrii greu de justificat”.

„Cum poate să aibă Romgaz o rată a profitului de patru ori mai mare decât Petrom? Cum poate Dedeman să aibă o rată a profitului dublă faţă de Lidl şi Kaufland? Cum se poate ca benzinăriile OMV şi MOL să aibă rate ale profitului de 2-3%?”, a declarat Petrişor Peiu.

Editor : C.A.