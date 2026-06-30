Live TV

Petrișor Peiu: Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri va încuraja „jocul cu profiturile”

Data actualizării: Data publicării:
Bucharest, Romania. 31st Mar, 2025: Petrisor Peiu, senator for the Alliance for the Union of Romanians (AUR), speaks during a press conference, at the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Senatorul AUR Petrişor Peiu atrage atenţia că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) riscă să încurajeze din nou practicile de „optimizare” fiscală şi solicită explicaţii publice din partea ANAF cu privire la diferenţele semnificative dintre ratele de profit raportate de unele companii care activează în aceleaşi sectoare economice.

„Un punct de plecare pentru discuţia privind taxarea multinaţionalelor: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a apărut pentru a combate «optimizarea» profiturilor de către companiile mari, cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Dacă acel impozit era de 1% din cifra de afaceri, era echivalentul unui impozit de profit de 16% plătit pentru un profit corespunzător unei rate a profitului de 6%.  Cu alte cuvinte, oricine declară un profit mai mic de 6% din cifra de afaceri, practic prin impozitul pe profit va plăti către stat o sumă mai mică decât IMCA”, afirmă Peiu.

El remarcă faptul că OCDE a impus şi guvernul a acceptat desfiinţarea IMCA, ceea ce, în opinia sa, „înseamnă liber la „optimizare” fiscală, liber la ascunderea în ţara de origine, fără taxare, a profiturilor”.

Peiu prezintă cifre, pe care le califică drept „greu credibile” şi despre care susţine că „alimentează ideea că sunt multinaţionale care îşi optimizează profiturile, adică trimit sub formă de plăţi pentru servicii profiturile către firmele mamă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El se referă la Romgaz, afirmând că declară un profit de 41% din cifra de afaceri, în vreme ce firma austriacă OMV, din aceeaşi industrie, declară un profit de doar 10% din cifra de afaceri pe 2025.

Senatorul AUR dă şi excemplu magazinele româneşti Dedeman, care declară un profit de 12%, iar magazinele germane Lidl şi Kaufland declară profituri de 5%, respectiv 4%.

„Francezii de la Renault şi turcii de la Ford Otosan declară profituri de doar 2% din cifra de afaceri! Lanţurile de benzinării OMV, respectiv Mol declară profituri de doar 2%, respectiv 3% din cifra de afaceri! Constructorul Tehnostrade declară un profit de 10%, în vreme ce constructorii Spedition UMB şi SA&PE, în aceeaşi industrie, declară profituri de 5%, respectiv 6%”, sunt alte exemple rezentate de către Petrişor Peiu, concluzia sa fiind că „desfiinţarea impozitului minim pe cifra de afaceri IMCA este, practic, o invitaţie la o joacă cu profiturile care va alimenta teoria «optimizărilor» ”.

Citește și:

ANAF a anunțat condițiile pentru microîntreprinderi în 2026: cine plătește impozit de 1% și cine iese din sistem

El consideră că cineva de la ANAF ar trebui să ofere public o explicaţie pentru aceste cifre „exprimă asimetrii greu de justificat”.

„Cum poate să aibă Romgaz o rată a profitului de patru ori mai mare decât Petrom? Cum poate Dedeman să aibă o rată a profitului dublă faţă de Lidl şi Kaufland? Cum se poate ca benzinăriile OMV şi MOL să aibă rate ale profitului de 2-3%?”, a declarat Petrişor Peiu.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
5
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
OUT! Germania i-a găsit rapid înlocuitor lui Julian Nagelsmann: un nume uriaș
Digi Sport
OUT! Germania i-a găsit rapid înlocuitor lui Julian Nagelsmann: un nume uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz
Dominic Fritz: „AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. Este asigurarea de viață a social-democraților”
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
Petrișor Peiu: „Suntem mai aproape ca nicicând de alegeri anticipate”. AUR refuză orice susținere pentru un guvern Grindeanu
George Simion și Silvia Uscov.
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de aceleași valori”
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Csoma Botond: „Nicușor Dan așteaptă un acord. Dacă mergem cu limbaj dur și linii roșii, nu vom avea Guvern nici anul viitor”
NDdhODQwNmMzYTIwOWQ0NGJiMjJlZjNmOWVhMGI4Yw==.thumb
AUR propune în Parlament reducerea la jumătate a impozitului pe dividende
Recomandările redacţiei
Vadim Ermolaev
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la...
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto- Profimedia
China l-a îndemnat „insistent” pe Putin să reia negocierile privind...
photo-collage.png - 2026-06-30T103822.874
Alertă în Tulcea: resturi de dronă găsite pe un câmp. Militarii au...
Ultimele știri
„România a jucat un rol esențial în evitarea unei crize alimentare globale”, susține trimisul lui Trump la București
Zelenski îl ironizează pe Putin: A încercat de 15 ori să cucerească Donbasul și a eșuat
Furtuni după caniculă: Acoperișuri smulse, copaci doborâți și mașini avariate. Pompierii au intervenit în 6 județe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la...
Fanatik.ro
Câți bani face, de fapt, Răzvan Lucescu la arabi: pe ce loc este în top 3 antrenori români. Olăroiu și Chivu...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
poluare jiu defileu
Dosar penal după poluarea masivă a Jiului: Apele Române cer tragerea la răspundere penală a conducerii...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cu ce viteză să mergi pe autostradă pentru a economisi 30% din carburant. Puţini şoferi ţin cont de regulă
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Probleme în paradis pentru Hugh Jackman și Sutton Foster. Apropiații rup tăcerea: „Nu este o relație fericită...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...