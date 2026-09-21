Petrișor Peiu enumeră motivele pentru care AUR critică „guvernul UE”: „Nu se reduce la Ursula von der Leyen sau la Siegfried Mureșan”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a explicat, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, poziția partidului față de „guvernul UE” și a răspuns acuzațiilor conform cărora formațiunea ar fi „extremistă” și „anti-europeană”. Numărul doi din AUR a subliniat faptul că partidul nu-și dorește ca România să iasă din UE, ci vrea ca tratatele blocului comunitar să fie respectate.

„Siegfried Mureșan ne-a acuzat de multe ori ca suntem «extremiști» și «anti-europeni» . De ce? Vrea AUR să iasă România din UE? În niciun caz. Și atunci pe ce se bazează Mureșan și ciracii săi? Pe faptul ca AUR a criticat și critică politică dusă de «guvernul UE», adică de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

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Acesta punctează că este o diferență clară între a critica guvernul și a fi împotriva unei organizații și a enumerat motivele pentru care AUR critică „guvernul von der Leyen”.

„Mureșan este vicepreședinte în partidul care a propus-o pe von der Leyen și care o susține: PPE, Partidul Popular European. De ce critică AUR guvernul von der Leyen? Pentru următoarele motive:

A cheltuit nesăbuit banii UE, ajungând la datorii de peste 1000 de miliarde de euro , ceea ce a triplat dobânda la care se împrumută UE. A presat pentru politicile energetice « green deal » care au adus prețul energiei în UE la un nivel triplu față de prețul energiei din China și dublu față de cel din SUA. A impus o supra-reglementare care a distrus competitivitatea economiei europene, simbolul suprem al unor decizii tragice fiind legiferarea legării dopului de ambalajul din plastic! Motivele pentru care AUR critică « guvernul » UE trebuie clar înțelese”.

Petrișor Peiu a mai susținut că AUR nu-și dorește ca România să iasă din UE, ci ca tratatele sale să fie respectate.

„Ursula von der Leyen a încălcat tratatele UE în favoarea unor abuzuri ale Comisiei conduse de ea, precum achiziția nejustificată și fără licitație a unor sute de milioane de doze de vaccin sau extinderea puterii Comisiei Europene în influențarea politicilor naționale. UE nu înseamnă și nu se reduce la Ursula von der Leyen sau la Siegfried Mureșan. A o critica pe Ursula von der Leyen nu se numește extremism, ci democrație!”.

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Editor : A.M.G.