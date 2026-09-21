Live TV

Petrișor Peiu enumeră motivele pentru care AUR critică „guvernul UE”: „Nu se reduce la Ursula von der Leyen sau la Siegfried Mureșan”

Data publicării:
petrisor peiu inquam george calin
Petrișor Peiu. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Petrișor Peiu, liderul senatorilor Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a explicat, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, poziția partidului față de „guvernul UE” și a răspuns acuzațiilor conform cărora formațiunea ar fi „extremistă” și „anti-europeană”. Numărul doi din AUR a subliniat faptul că partidul nu-și dorește ca România să iasă din UE, ci vrea ca tratatele blocului comunitar să fie respectate.

„Siegfried Mureșan ne-a acuzat de multe ori ca suntem «extremiști» și «anti-europeni» . De ce? Vrea AUR să iasă România din UE? În niciun caz. Și atunci pe ce se bazează Mureșan și ciracii săi? Pe faptul ca AUR a criticat și critică politică dusă de «guvernul UE», adică de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta punctează că este o diferență clară între a critica guvernul și a fi împotriva unei organizații și a enumerat motivele pentru care AUR critică „guvernul von der Leyen”.

„Mureșan este vicepreședinte în partidul care a propus-o pe von der Leyen și care o susține: PPE, Partidul Popular European. De ce critică AUR guvernul von der Leyen? Pentru următoarele motive: 

  1. A cheltuit nesăbuit banii UE, ajungând la datorii de peste 1000 de miliarde de euro , ceea ce a triplat dobânda la care se împrumută UE. 
  2. A presat pentru politicile energetice «green deal» care au adus prețul energiei în UE la un nivel triplu față de prețul energiei din China și dublu față de cel din SUA. 
  3. A impus o supra-reglementare care a distrus competitivitatea economiei europene, simbolul suprem al unor decizii tragice fiind legiferarea legării dopului de ambalajul din plastic! Motivele pentru care AUR critică «guvernul» UE trebuie clar înțelese”.

Petrișor Peiu a mai susținut că AUR nu-și dorește ca România să iasă din UE, ci ca tratatele sale să fie respectate.

„Ursula von der Leyen a încălcat tratatele UE în favoarea unor abuzuri ale Comisiei conduse de ea, precum achiziția nejustificată și fără licitație a unor sute de milioane de doze de vaccin sau extinderea puterii Comisiei Europene în influențarea politicilor naționale. UE nu înseamnă și nu se reduce la Ursula von der Leyen sau la Siegfried Mureșan. A o critica pe Ursula von der Leyen nu se numește extremism, ci democrație!”.

Citește și:

Petrișor Peiu exclude susținerea pentru Mureșan: „Trebuie să fii cel puțin masochist să bați la ușa AUR. Nici pe vizor nu ne uităm”

Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare și lista cabinetului: Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Bani ceruți pentru campania electorală...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
putin vot calculator captura
3
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
traian basescu inquam octav ganea
5
Băsescu explică de ce „e foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR: „Mulți lideri, mințind...
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Digi Sport
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PSD logo sigla Bucharest,,Romania,-,October,8,,2020:,A,Politician,Is,Holding
PSD decide oficial dacă-l susține pe S. Mureșan în funcția de premier. Propunerea lui N. Dan, analizată în ședința BPN, de la 11:00
siegfried muresan
Mureșan exclude dialogul cu AUR și așteaptă ca PSD să decidă dacă susține un guvern pro-european sau consolidează parteneriatul cu AUR
ID184011-INQUAM-PHOTOS-ELENA-COVALENCO
Siegfried Mureșan, despre Călin Georgescu, săltat luni de DIICOT: Să nu-i plângem de milă, un pro-rus care dorește dezordine în România
siegfried muresan nicusor dan
Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare și lista cabinetului: Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase
Recomandările redacţiei
vreme rece dimineata natura vara
Val de frig peste România: temperaturi cu 12 grade mai mici, vânt...
george simion si calin georgescu fac declaratii
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost...
ciocanel de judecator
O femeie din Galați, obligată să plătească daune morale unui salon...
alexandru nazare foto fb
Nazare participă la cea de-a 81-a sesiune a ONU, la New York...
Ultimele știri
Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei pentru a nu afecta prezența la „alegeri”. Sistemul de alertă, suspendat (ISW)
Bugetul UE, în centrul unei dispute privind taxele și cheltuielile. Costa: Vom fi nevoiți să cerem mai mulți bani de la statele membre
Donald Trump și Emmanuel Macron se întâlnesc luni la New York. Cei doi lideri participă la Adunarea Generală a ONU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultima luptă a fiului lui Cindy Crawford. Presley Gerber vorbea despre dependență cu câteva luni înainte să...
Cancan
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi...
Fanatik.ro
Nicușor Stanciu la U Cluj: transferul anului în SuperLiga se semnează pe 15 noiembrie!
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf negociază rezilierea cu Esperance Tunis: când vine în România, de fapt
Adevărul
Cum se autosabotează UE în fața Chinei și a SUA. Expert: „Creează frustrări și ridică mingea la fileu...
Playtech
Radarul te poate „vedea” înainte să vezi tu mașina Poliției? Cum funcționează măsurarea vitezei pe un drum...
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
Pro FM
Penny Lancaster, despre secretul relației de 28 de ani cu Rod Stewart: "Încă mă atrage mult". Regula care îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Mama mea drăguță!” Melanie Griffith, siluetă admirată la 69 de ani. În costum de baie într-o stațiune de lux...
Adevarul
Armatele fantomă ale istoriei. Oameni, nisip și ceață: trei mari tragedii militare pentru care încă se caută...
Newsweek
A criticat formula de recalculare a pensiilor și azi e favorit să devină ministru al Muncii. USR nominalizează
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
„Cei patru fabuloși” revin pe ecran. Transformările spectaculoase ale actorilor din noile filme biografice...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...