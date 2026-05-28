Petrișor Peiu: Eugen Tomac e un om politic modest. AUR nu l-ar vota în Parlament. Ce spune despre varianta Călin Georgescu premier

Data publicării:
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat joi, despre scenariul nominalizării europarlamentarului Eugen Tomac premier că este „un om politic modest, tributar relaţiei cu Traian Băsescu” şi AUR nu l-ar vota în Parlament. Despre propunerea Călin Georgescu premier, Peiu a subliniat că AUR nu a mers cu nicio nominalizare la consultările de la Cotroceni şi nu îl cunoaşte pe Georgescu.

Petrişor Peiu a spus, despre scenariul nominalizării lui Eugen Tomac pentru funcţia de premier, că „deocamdată este o chestiune pe surse”.

„Preşedintele Nicuşor Dan nu a spus niciun moment acest nume. Dacă mă întrebaţi părerea mea personală despre Tomac, este că dânsul este un om politic modest şi tributar relaţiei cu Traian Băsescu. Nu văd ce legătură mai are cu momentul politic actual. Acum, suntem într-un moment politic în care partidul lui Tomac nu mai există în Parlamentul României”, a declarat liderul senatorilor AUR, într-un podcast la Cotidianul.

„Nu aş vota niciodată şi cred că nici colegii mei de partid pe cineva care este un apropiat al lui Traian Băsescu sau care a fost un apropiat al lui Traian Băsescu”, a mai afirmat Peiu, arătând că termenul tehnocrat este prost folosit, pentru că „Tomac nu este un tehnocrat, ci este un politician”.

„Termenul tehnocrat are o cu totul altă conotaţie. El este folosit abuziv în comentariile politice din ultima vreme. Nu este un independent şi cu atât mai mult nu este un tehnocrat”, a adăugat senatorul AUR.

Despre Călin Georgescu: „Nu l-am cunoscut”

Despre propunerea Călin Georgescu premier, Petrişor Peiu a spus că „sunt speculaţii pe care presa le face”.

„Deocamdată, noi nu am ajuns în situaţia de a nominaliza un prim-ministru. La Cotroceni discuţia a plecat de la faptul că preşedintele Nicuşor Dan a spus că nu va da mandat unui partid care să facă alianţă cu AUR, sau să primească în Parlament voturi de la AUR”, a menţionat Petrişor Peiu.

Senatorul AUR a fost întrebat dacă vede în Călin Georgescu un adversar intern în AUR, pentru a deveni premier.

„Din câte ştiu, Georgescu nu e membru AUR, deci nu poate să fie un adversar intern. În al doilea rând, când eşti într-un partid şi ai alţi colegi de partid care vor aceeaşi poziţie pe care ţi-o doreşti, tu nu trebuie să te gândeşti la ei ca adversari, ci la posibile opţiuni ale partidului. Nu am văzut un proiect de guvernare. (.) Este o persoană care mie nu mi-a făcut nimic, nu mi-a zis nimic”, a mai afirmat Petrişor Peiu, arătând că nu vrea să comenteze personalitatea acestuia.

Senatorul AUR a mai declarat că nu a vorbit niciodată cu Călin Georgescu.

„Nu ştiu exact ce vrea domnia sa. Eu personal n-am vorbit. Bănuiesc că Simion o fi vorbit. Eu, personal, n-am vorbit niciodată, în viaţa mea. L-am văzut în nişte ipostaze, poate am şi schimbat două vorbe, dar era aşa, un cadru cu mulţi oameni, dar nu am vorbit cu el, personal, niciodată. Nu l-am cunoscut”, a subliniat Peiu.

Editor : C.S.

