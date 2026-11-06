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Petrișor Peiu: Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor. Cea mai mare contribuție o are creșterea prețurilor la energie

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Petrișor Peiu. Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, spune că „Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor”, din cauza creșterii prețurilor produselor industriale. El avertizează că în perioada decembrie-martie vom avea o creștere a ratei anualizate a inflației de peste 10%. 

„Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor.  

Cauza- creșterea vertiginoasă a prețurilor produselor industriale, principalul element de cost care determină prețurile de consum .  

În România, prețurile producției industriale au crescut în septembrie 2026 față de septembrie 2025 cu 14,9%, media europeană fiind 10,9% . 

Sunt alte state mult mai afectate decât noi:  Bulgaria -22,9%, efectul trecerii la euro, Irlanda 19,9%, Lituania -19%, Spania -18,3%, etc., dar asta nu ne va face viața mai ușoară.  

Cum se citește acest lucru: creșterea prețurilor producției industriale se mai numește și inflație industrială, adică «inflația la poarta fabricii». Aceasta este inflația care, în următoarele 3-6 luni se propagă în toată economia și determină inflația propriu-zisă, adică creșterea prețurilor de consum.  

Cu alte cuvinte, dacă pe septembrie avem o inflație industrială de 14,9%, în perioada decembrie-martie vom avea o creștere a ratei anualizate a inflației de peste 10% cu siguranță. De ce? Pentru că prețurile produselor industriale (în primul rând energia), reprezintă principalul element de cost al bunurilor și serviciilor care se consumă. Inclusiv în zona serviciilor, acolo unde salariile vor fi iarăși sub presiune de creștere pentru a compensa creșterea costului vieții. 

Din inflația industrială de 11% din UE, cea mai mare contribuție o are inflația energetică (creșterea prețurilor la energie) de 30%!”, arată analiza lui Petrișor Peiu pe Facebook. 

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Editor : Alexandru Costea

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