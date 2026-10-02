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Exclusiv Petrișor Peiu explică de ce AUR a sărit în apărarea lui Bolojan, după audierea la DNA: „Un fenomen similar din perioada Băsescu”

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Petrișor Peiu. Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat în exclusivitate pentru Digi24 motivele pentru care AUR a sărit în apărarea premierului Ilie Bolojan pe tema audierii la DNA Iași

În declarația dată pentru Digi24, Petrișor Peiu a subliniat că „nu este vorba de un sprijin, ci de exprimarea unei îngrijorări”.

„Anume că unele dosare pot fi instrumentate politic și este în același timp exprimarea speranței că nu vom asista din nou la un fenomen similar din perioada Băsescu, când oamenii politici erau șantajați cu chemarea la DNA”, a declarat Petrișor Peiu, pentru Digi24.

Liderul senatorilor AUR pune în același context chemarea la DNA a lui Ilie Bolojan, pentru a fi audiat în calitate de martor, cu arestarea lui Călin Georgescu.

„Sigur că are legătură cu contextul politic existent în care nu se poate crea o majoritate stabilă și atunci oamenii care nu sunt aliniați la binomul Nicușor-PSD (...) Există niște coincidențe ciudate, de exemplu, în dosarul lui Călin Georgescu, acel dosar a stat vreo 4-5 ani fără să se întâmple nimic.

Și aici ce s-a întâmplat cu domnul Bolojan, doamna Trăilă și Bogoș. Putea fi instrumentat mai demult acest dosar (...) Pur și simplu ne exprimăm îngrijorarea că se poate instrumenta politic actul de justiție”, a adăugat Petrișor Peiu.

Într-un comunicat transmis joi, AUR transmis că „privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile” și a arătat că „Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate”.

Liderul PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, a fost chemat vineri la DNA ca martor, pentru a da declarații cu privire la o audiență care a avut loc și la care a participat omul de afaceri Fănel Bogoș, urmărit penal de DNA. Detalii, aici

Luni, la Palatul Cotroceni, vor avea loc consultări pentru nominalizarea unui nou prim-ministru. 

Editor : M.G.

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