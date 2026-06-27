Petrișor Peiu explică poziționarea AUR în favoarea anticipatelor: Nicușor Dan nu crede în democrație și în egalitatea dintre partide

Petrișor Peiu, lider al senatorilor AUR, explică, sâmbătă dimineață, într-o postare pe Facebook, de ce partidul său dorește alegeri anticipate și refuză să susțină un guvern pe care nu-l conduce. Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că nu crede în democrație și în egalitatea dintre partide.

„Cheia înțelegerii poziționării strategice a AUR în favoarea alegerilor anticipate și a refuzului susținerii unui guvern pe care nu îl conduce este răspunsul la urmatoarea întrebare: De ce cred unii, în frunte cu Nicușor Dan, că AUR nu are dreptul sa aibă un comportament simetric cu al altor partide? Pentru că aceștia nu cred în democrație și în egalitatea dintre partide. Și nici în egalitatea votului”, scrie Petrișor Peiu pe Facebook.

El arată că poziționarea AUR este similară celei a PSD și PNL, care nu vor să voteze guverne pe care nu le controlează.

„Pentru cei care ne împing să votăm guvernele, catastrofale, ale altor partide, las mai jos pozițiile respectivelor partide:

«PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc, iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic» - Sorin Grindeanu pe 26 iunie 2026.

«Partidul Național Liberal nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD» - Siegfried Mureșan, 26 iunie 2026.

Deci, atât PSD cât și PNL exclud votarea unor guverne pe care nu le conduc / controlează. Ei bine, AUR se poziționează fix la fel: nu poate vota un guvern pe care nu îl conduce și nu îl controlează!

AUR are aceleași drepturi ca ale altor partide pentru că reprezintă la fel ca acestea, voința unor milioane de români. Un vot pentru AUR are fix aceeași valoare ca un vot pentru PSD sau unul pentru PNL. Cine nu înțelege acest lucru simplu, nu înțelege democrația deloc!”, scrie Petrișor Peiu.

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Editor : B.E.