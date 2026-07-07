Live TV

Exclusiv Petrișor Peiu: Grindeanu și Neacșu au venit să vorbească cu AUR înainte de învestirea Guvernului Veștea

Data actualizării: Data publicării:
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
Petrișor Peiu (AUR) și Marian Neacșu (PSD) Foto: Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderii PSD Sorin Grindeanu și Marian Neacșu au mers la AUR în ultima zi înainte de votul de învestire, în încercarea de a obține susținerea partidului pentru Guvernul Veștea, a declarat Petrișor Peiu la Digi24. 

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, a declarat că Sorin Grindeanu și Marian Neacșu au căutat sprijin pentru învestirea Guvernului Veștea și au mers la discuții cu George Simion.

„Au fost discuții doar în ultima zi, la dezbaterea și învestirea Guvernului Veștea. Le-am spus că nu se poate ca AUR să voteze învestirea acelui Guvern și că, dacă își doresc o colaborare, aceasta trebuie să înceapă într-o nouă etapă, dar să înceapă cu dreptul. Însă domnul Grindeanu a spus, din prima, că nu va face nicio colaborare cu AUR.

Au discutat, iar eu am fost de față. Discuția a fost în acest sens: le-am explicat că nu se poate să votăm Guvernul Vestea”, susține Peiu. 

Întrebat cine a convocat discuția, liderul AUR a transmis:

„În urma conferinței de presă a domnului Simion, domnul Neacșu și domnul Grindeanu au avut inițiativa să vorbească ei înainte de învestirea Guvernului Vestea și au venit să discute cu noi. Eu nu spun că nu am vorbit, ci că nu am avut nicio înțelegere. (...)

Și-au dat seama că Guvernul propus de domnul Vestea nu putea trece de Parlament fără voturile AUR. Le-am explicat că nu se poate face o astfel de colaborare în ultima zi. O astfel de colaborare trebuia începută din timp, nu în ultima zi.

La discuția la care am asistat, unde erau prezenți și domnul Grindeanu, și domnul Simion, nu a fost vorba despre nicio promisiune.”

Citește și: Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
2
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
nicusor dan
3
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
George Simion 2
5
George Simion, mesaj pentru Nicuşor Dan și Ilie Bolojan
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Digi Sport
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrisor peiu
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în funcție. El preferă să mintă cu tupeul hoțului care strigă „hoții!”
Alexandru muraru
Replică pentru Sorin Grindeanu de la vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu: USR ar trebui să treacă în opoziție. „Fritz n-a înțeles că el nu mai are partid”
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
De ce spune Sorin Grindeanu că Nicușor Dan a fost mai echilibrat decât Ilie Bolojan
grindeanu
Grindeanu, despre varianta unui „guvern de armistițiu”: „Am spus «da» la toate scenariile PNL. Se inventează mereu altceva”
Recomandările redacţiei
Trump a zburat la Ankara cu noul Air Force One. Foto Profimedia
Summit NATO la Ankara: Europenii încearcă să-l cucerească pe Trump...
Turkey NATO Summit
Donald Trump „Am fost foarte dezamăgit de NATO. Dacă summitul nu era...
original_1000321685
Primele imagini cu Nicușor Dan la Ankara, unde participă la summitul...
Mark Rutte și Donald Trump
Mark Rutte, despre Donald Trump: „Pur și simplu îmi place omul ăsta...
Ultimele știri
Friedrich Merz cere unitate la summitul NATO de la Ankara: „Rusia rămâne o amenințare gravă”
Spitalul Judeţean Constanţa afirmă că a trimis în ultimii doi ani 15 pacienţi către azilele lui Viorel Paşca
Nigel Farage demisionează din Parlamentul britanic, în semn de protest, dar va candida pentru realegere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Revoluţie în SuperLiga! Vassaras a anunţat regulile de arbitraj de la Cupa Mondială care se aplică în...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat...
Adevărul
Un american spune că vacanța într-o țară din Europa l-a epuizat complet: „Este pur și simplu prea mult”
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Smiley, anunț de ultimă oră la matinalul Digi FM! Surpriza uriașă pregătită pentru fani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de...
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
Digi FM
Cum se menține Romanița Iovan în formă la 61 de ani. Creatoarea de modă dezvăluie cele 4 reguli de la care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce e mai rău dacă te scarpini după o înțepătură de țânțar. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...