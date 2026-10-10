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Exclusiv Petrișor Peiu: Guvernul Luca Niculescu, dacă va trece, va fi prezidențial. Nicușor Dan a avut un comportament greu acceptabil

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Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Guvern PSD-AUR 

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că desemnarea lui Luca Niculescu ca premier este „o manifestare a unei autorități personale” din partea lui Nicușor Dan, care nu a făcut o numire din rândul propunerilor oferite de partide. „Guvernul care ar rezulta, dacă va rezulta, va fi o manifestare a unei autorități prea mari a președintelui. Va fi un guvern prezidențial”, a afirmat Peiu. Interviul integral poate fi urmărit în cadrul emisiunii „În Fața Ta”, difuzată sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

„Partidul a votat în Comitetul Național de Conducere să nu voteze un guvern din care nu face parte, un guvern care nu preia o parte importantă din programul de ieșire din criză pe care îl avem și, ca să fiu sincer, a treia condiție era să avem prim-ministru. Ulterior a apărut chestiunea legată de domnul Georgescu și domnul Simion s-a referit la această chestiune ca la o chestiune susceptibilă de a eroda încrederea în independența justiției. Dar noi aveam deja votate cele trei condiții în Comitetul Național de Conducere. În plus, aș adăuga o chestiune principială pentru care nu am fi votat un astfel de guvern. O chestiune cu două subpuncte. Noi credem că domnul președinte a avut un comportament destul de greu acceptabil într-o societate democratică. În primul rând, că dânsul face o numire care nu este dintre propunerile partidelor. 

Deci este o manifestare a unei autorități personale și guvernul care ar rezulta, dacă va rezulta, va fi o manifestare a unei autorități prea mari a președintelui. Va fi un guvern prezidențial. 

Și al doilea subpunct pe care l-aș adăuga: domnul președinte și-a depășit cu mult limitele mandatului atunci când a spus că interzice unui partid parlamentar, care are 20% din numărul total de parlamentari, să participe la actul guvernării. E o chestiune de principiu aici. Eu la astea m-aș referi mai degrabă, la cele două din urmă chestiuni”, a spus Petrișor Peiu. 

El susține că AUR nu va participa la votul de învestire, iar șansele ca un guvern condus de Luca Niculescu să treacă depind de decizia pe care o va lua PSD. 

„Dacă ei se vor hotărî să voteze guvernul Niculescu sau dacă guvernul Luca Niculescu le va oferi suficiente garanții pentru nelămuririle pe care le au și vor vota, acest guvern are șanse să treacă. Pentru că pe liberali îi simt destul de nerăbdători să voteze cumva un guvern și să scape de o anumită povară care este acum pe capul lor”, spune Peiu.

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El mai afirmă că social-democrații „așteaptă probabil niște garanții legate de accesul la resurse, ceea ce a fost tot timpul important pentru domniile lor”. 

„Însă eu sunt convins, la cum au decurs lucrurile, că a existat o consultare între domnul Grindeanu și domnul președinte Dan”, a mai declarat Peiu. 

Totodată, liderul senatorilor AUR spune că, „din ce se vede”, Sorin Grindeanu nu și-a dorit să fie nominalizat ca premier. 

„Noi avem o modalitate simplă de a ne convinge dacă și-a dorit sau nu. Formal, tot partidul PSD și domnul Grindeanu susțin că a fost domnia sa candidatul partidului. Ar trebui să nu voteze acest guvern, dacă și-ar fi dorit cu adevărat să fie prim-ministru. În al doilea rând, repet, senzația mea, după toate discuțiile cu domnul Dan și cu mulți pesediști, este că, dacă domnul Grindeanu și-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, președintele i l-ar fi dat. 

E adevărat că pentru domnul Grindeanu ar fi început o situație delicată, pentru că un eșec la învestire ar fi dus probabil la plecarea domniei sale din funcția de președinte al partidului. 

PSD-iștii vor negocia între ei, în primul rând între ei. Normal, adică partidul, baza partidului, primarii, președinții de consilii județene vor trebui convinși că sunt la putere, chiar dacă nu sunt formal”, mai susține Petrișor Peiu. 

De asemenea, politicianul spune că Luca Niculescu are șanse mai mari să treacă un guvern prin Parlament decât celelalte nominalizări. 

„Deja este o presiune în zona partidelor din fosta Coaliție, legată de rectificarea bugetară, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt foarte multe grupuri desprinse din fostele partide SOS și POT care dau semne că se uită cu atenție și îngrijorare la mandatele pe care nu le vor mai lua dacă mâine încep alegeri anticipate”. 

El consideră că guvernul Luca Niculescu va rămâne în funcție „pentru o perioadă scurtă de timp”. 

„Mandatul principal va fi să facă legea bugetului sau proiectul de lege a bugetului. Oricum, după ce va trece, multe inițiative legislative, ordonanțe, legi vor trebui negociate la bucată în Parlament, pentru că majoritățile sunt fluide acum acolo. Domnul președinte Dan știe acest lucru”. 

Guvern PSD-AUR 

Reprezentantul AUR spune că n-a avut nicio întâlnire cu membri PSD în care să negocieze formarea unei majorități guvernamentale. 

„Dumneavoastră faceți referire la un mesaj pe care noi l-am dat și am spus: astea sunt regulile pentru a avea o democrație funcțională. Partidele să formeze majoritatea, să-l anunțe pe domnul președinte de majoritate și domnia sa, ca un notar sârguincios, să nominalizeze persoana respectivă. PSD-iștii au intrat în joc alături de Nicușor Dan și merg pe o inversare a acestei paradigme pe care eu am spus-o atunci. 

N-am avut o întâlnire, nicio întâlnire în care să negociem formarea unei majorități guvernamentale. Păi inițiativa este la partidul care are cei mai mulți parlamentari, zic eu, și care are o legătură, mă scuzați, are o legătură cu președintele. Noi nu avem nicio legătură cu președintele”, transmite Petrișor Peiu. 

Editor : Alexandru Costea

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