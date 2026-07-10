Petrișor Peiu îl atacă pe Nicușor Dan, după ce președintele a spus că va respinge un Guvern cu voturi de la AUR

Liderul senatorilor Alianţei pentru Unirea Românilor, Petrişor Peiu, îl critică pe preşedintele Nicuşor Dan pentru că „a impus” ca Guvernul să fie alcătuit din orice partide, cu excepţia AUR, şi îi reproşează că „ignoră democraţia”.

„Nicuşor Dan a devenit garantul crizei politice, deşi ar fi trebuit să fie un garant al democraţiei. În Parlament avem 10 grupări politice: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS, UPR, PACE, Minorităţi, POT (nu are grupuri parlamentare, dar are mulţi parlamentari consideraţi neafiliaţi) plus câţiva neafiliaţi. Nicuşor Dan, preşedinte fiind, a impus ca Guvernul să poată fi făcut din oricare partide, mai puţin AUR. Primii care s-au conformat cererii lui Dan sunt psd-iştii”, a precizat, vineri, pe Facebook, Peiu.

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Potrivit liderului AUR, ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni şi ceea ce se întâmplă în continuare arată, cu claritate, imposibilitatea de a forma un nou Guvern fără AUR.

„Dacă preşedintele Dan va reuşi, până la urmă, să forţeze partidele să formeze un Guvern fără AUR, fie acel Guvern va fi unul personal al lui Dan (un Guvern de tip Carol al II-lea), fie acel Guvern va avea o viaţă foarte scurtă. Şi atunci, de ce exclude Nicuşor Dan un singur partid din cele 10 de la masa discuţiilor?

Dintr-un calcul cinic, nu din motive ideologice: pentru că astfel va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal (Guvern de tipul Tomac - Veştea - Nazare) şi, până atunci, sub motivaţia urgenţei, să îi voteze în două ore legi care ar fi trebuit dezbătute câteva săptămâni (precum legea salarizării unitare). Dar ceea ce nu simte Nicuşor Dan este cronicizarea crizei economice, criză pe care, în schimb, populaţia o simte din plin”, a arătat Petrişor Peiu.

Iar criza economică, mai spune el, „convine de minune puterii, pentru că ascunde temele marilor tunuri: cele 3-4 miliarde de lei despăgubiri pentru vaccinuri nefolosite şi neimportante; dronele ucrainene care zburdă prin portul Constanţa; contracte atribuite fără licitaţie de multe miliarde de euro”.

„Toate acestea au la bază atitudinea lui Nicuşor Dan: aroganţa, ignorarea democraţiei, dorinţa de a instaura un regim personal, indecenţa şi lipsa de măsură. Toate cultivate cu grijă de liderii obedienţi ai majorităţii partidelor”, a transmis reprezentantul AUR.

Editor : C.L.B.