Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat la Digi24 modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat criza politică și l-a acuzat de „impunerea voinței personale” în desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. În cadrul emisiunii „În fața ta”, Peiu a declarat că abordarea e „de neacceptat într-o democrație de tip occidental” și a comparat situația cu perioada lui Carol al II-lea, afirmând că procedura de suspendare a șefului statului „este oricând pe masă”.

Petrișor Peiu a afirmat că președintele Nicușor Dan a gestionat „foarte prost” actuala criză politică și l-a criticat pentru că a exclus posibilitatea intrării AUR la guvernare.

„A gestionat-o foarte prost, foarte prost. Eu n-am înțeles de ce trebuia domnia sa, în locul partidelor parlamentare, să traseze un cerc și să spună AUR stă în cercul ăla și toate celelalte partide, 80% din Parlament, au dreptul să facă ce vor, numai partidul AUR are dreptul doar să voteze legi în Parlament, dar nu are dreptul să participe la guvernare. Are interzis în Executiv. Cred că a ieșit din zona la care s-au gândit cei care au scris, au făcut Constituția și în '91 și în 2003”, a spus Peiu la Digi24.

Totodată, liderul AUR l-a criticat pe Nicușor Dan și pentru desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier, fără consultarea conducerii PNL, decizie pe care o compară cu cele luate în perioada lui Carol al II-lea.

„Este o decizie extrem de greu de apărat de către domnia sa. Duce cu gândul la perioada Carol al II-lea, când și acesta făcea guverne în care erau și liberali și țărăniști, dar care nu aveau acceptul liderilor partidelor respective sau a forurilor statutare. Pare o impunere a voinței personale, ceea ce e totuși de neacceptat, dacă vrem să construim o democrație de tip occidental, de tip clasic, în care se construiesc majorități parlamentare în urma votului, cum sunt ele, care de acele majorități decid asupra componenței Executivului”, a declarat Petrișor Peiu.

El a mai adăugat că președintele încearcă, pe model Băsescu, „să fie mai mult decât un notar care înregistrează ce fac majoritățile parlamentare”.

„Traian Băsescu și mai apoi, Klaus Iohannis, aveau un partid cu care puteau să manevreze, să intre în arena asta. Domnul Nicușor Dan nu are un astfel de partid. Oricât s-ar fi speculat că USR-ul era partidul lui, se dovedește că nu era. Și atunci intrarea domniei sale în arenă nu se poate face decât prin alegeri de persoane, dar alegerile de persoane, într-o democrație de tip parlamentar, sunt extrem de dificil de apărat. Nu sunt un instrument democratic. Trebuie să respecți, până la urmă, ca președinte, voința colectivă a partidelor”, a spus liderul senatorilor AUR.

În ceea ce privește procedura de suspendare a președintelui, Petrișor Peiu a declarat că „este oricând pe masă”, însă necesită sprijin parlamentar și de la celelalte formațiuni politice.

„Procedura suspendării este oricând pe masă, mai ales atât timp cât președintele are un comportament total ostil față de un partid care are cât de cât 20% din voturile din Parlament și repet, nu pare a fi o ostilitate pe baze ideologice, de vreme ce celelalte partide și formațiuni din tabăra care ar fi fost catalogată drept suveranistă au parte de alt tratament. Și atunci pare că este o chestiune direcționată spre un singur partid, care trebuie lămurită într-un fel, dânsul nu o lămurește. Și atunci noi avem o oarecare temere, plus un comportament extrem de autoritar spre autocratic al președintelui Nicușor Dan. Dar această propunere ar necesita susținerea măcar a altui partid pentru a putea fi începută orice procedură, nu mai spun de finalizat”, a conchis liderul AUR.

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Editor : Alina Pralea