Petrișor Peiu îl ironizează pe Nicușor Dan înainte de consultările de la Cotroceni. Ce melodie i-a dedicat președintelui

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a postat duminică o melodie pe Facebook și un mesaj ironic referitor la consultările de luni cu președintele Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni.

„Nicușor Dan se pregătește intens pentru consultările de la Cotroceni de mâine:”, a scris Peiu pe Facebook, în dreptul melodiei „O lume minunată”.

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Mesajul vine în contextul în care AUR a anunțat că va participa la consultările de la Cotroceni pentru „a continua” dialogul cu instituţiile statului.

„Am decis să răspundem invitaţiei preşedintelui României, în pofida mesajului de război pe care ni l-a transmis. (...) Preşedintele a anunţat că nu acceptă niciun guvern din care AUR să facă parte, dar nici măcar unul susţinut de către partidul AUR. Din această perspectivă, lucrurile sunt clare.

Şeful statului ne transmite mesajul că este preşedintele a jumătate aproape de Românie, adică cei care l-au votat, între noi fie vorba, nici aceia nu îl mai susţin decât într-o mică măsură. Deci nu este preşedintele tuturor românilor, cum ar fi normal, şi decide să conducă România, focalizându-se strict pe acea parte de electorat. Cealaltă jumătate de Românie, din punctul de vedere al preşedintelui, este o problemă. Întrebarea fundamentală (...) este cum poţi să guvernezi eficient, eficace şi rezonabil, când tu consideri că jumătate din populaţia ta este o problemă”, a declarat sâmbătă Dan Dungaciu.

Acesta a subliniat că „preşedintele Nicuşor Dan, spre deosebire de Joe Biden, preşedintele american în 2021, nici măcar nu a lansat un discurs despre unificarea naţiunii române”.

„Domnul Nicuşor Dan continuă să divizeze România, să nu adreseze probleme fundamentale, cauzele problemei, axându-se doar pe efectele chestiunii. Şapte sau nouă milioane de români stau pe TikTok, zice preşedintele indignat. Problema fundamentală este de ce s-au dus pe TikTok. Şi poate că s-au dus pe TikTok pentru că pe televiziune publice, de mainstream, nu găsesc răspunsuri la întrebările lor. Şi acest lucru îl vom spune preşedintelui Nicuşor Dan”, a susţinut Dungaciu.

Liderul AUR a menţionat că partidul pe care îl conduce îi va mai transmite şefului statului că, „în actualul context geopolitic internaţional, extrem de tensionat, dur, imprevizibil, cea mai proastă soluţie pentru România este să o ţii divizată şi tensionată”.

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Editor : C.L.B.