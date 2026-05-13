Petrişor Peiu: INS confirmă eşecul guvernului Bolojan. „Este doar criza noastră”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă că datele economice publicate de Institutul Naţional de Statistică „confirmă eşecul guvernului Bolojan şi motivele pentru care AUR a anunţat încă de acum două luni intenţia de a depune moţiune de cenzură”.

„13 mai 2026, ziua în care am anunţat, cu două luni în urmă, că am fi depus moţiunea de cenzură. De ce? Pentru că astăzi economia îi dă guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere din politică, din 2010 încoace: al treilea trimestru de scădere economică, confirmat de Institutul Naţional de Statistică; scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025; accelerarea ratei inflaţiei anualizate la 10,7% şi scăderea producţiei industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025. Este imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010. Este rezultatul politicii economice a guvernului PSD-PNL-UDMR-USR, guvern condus de Ilie Bolojan”, a scris liderul senatorilor AUR miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

Acesta se întreabă cum ar fi fost primită de public o moţiune de cenzură depusă astăzi, cu aceste date la bază, afirmând că nu ştie, nefiind „comentator politic”, însă precizează că-şi aminteşte că acesta „a fost planul iniţial”.

„Şi vă mai spun ceva: nu este o criză mondială sau europeană, este doar criza noastră, generată de «noi înşine», ignorând «prin noi înşine»! De aici înainte, las analiştii politici să judece faptele şi boţii userişti să susţină în continuare bolojenismul ca negare a realităţii”, a mai declarat liderul AUR, Petrişor Peiu.

INS a anunţat, miercuri, că rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%.

Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei va creşte şi se va menţine în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidenţiate în prognoza pe termen mediu din februarie 2026, care anticipa că dinamica inflaţiei va ajunge la 9,8 la sută în iunie, dar va cunoaşte în trimestrul următor o corecţie descendentă abruptă pe fondul unor efecte de bază, şi se va reduce apoi gradual până la 3,9 la sută în decembrie 2026 şi la 2,9 la sută la finele anului 2027.

