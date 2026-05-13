Live TV

Petrişor Peiu: INS confirmă eşecul guvernului Bolojan. „Este doar criza noastră”

Data publicării:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă că datele economice publicate de Institutul Naţional de Statistică „confirmă eşecul guvernului Bolojan şi motivele pentru care AUR a anunţat încă de acum două luni intenţia de a depune moţiune de cenzură”.

„13 mai 2026, ziua în care am anunţat, cu două luni în urmă, că am fi depus moţiunea de cenzură. De ce? Pentru că astăzi economia îi dă guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere din politică, din 2010 încoace: al treilea trimestru de scădere economică, confirmat de Institutul Naţional de Statistică; scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025; accelerarea ratei inflaţiei anualizate la 10,7% şi scăderea producţiei industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025. Este imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010. Este rezultatul politicii economice a guvernului PSD-PNL-UDMR-USR, guvern condus de Ilie Bolojan”, a scris liderul senatorilor AUR miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta se întreabă cum ar fi fost primită de public o moţiune de cenzură depusă astăzi, cu aceste date la bază, afirmând că nu ştie, nefiind „comentator politic”, însă precizează că-şi aminteşte că acesta „a fost planul iniţial”.

„Şi vă mai spun ceva: nu este o criză mondială sau europeană, este doar criza noastră, generată de «noi înşine», ignorând «prin noi înşine»! De aici înainte, las analiştii politici să judece faptele şi boţii userişti să susţină în continuare bolojenismul ca negare a realităţii”, a mai declarat liderul AUR, Petrişor Peiu.

INS a anunţat, miercuri, că rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%.

Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei va creşte şi se va menţine în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidenţiate în prognoza pe termen mediu din februarie 2026, care anticipa că dinamica inflaţiei va ajunge la 9,8 la sută în iunie, dar va cunoaşte în trimestrul următor o corecţie descendentă abruptă pe fondul unor efecte de bază, şi se va reduce apoi gradual până la 3,9 la sută în decembrie 2026 şi la 2,9 la sută la finele anului 2027.

Citește și: „Înseamnă să te trezești mort”. Grindeanu îl atacă pe Bolojan după ce INS a anunțat creșterea inflației

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
„Înseamnă să te trezești mort”. Grindeanu îl atacă pe Bolojan după ce INS a anunțat creșterea inflației
bani si cos cu alimente
Rata anuală a inflaţiei în aprilie a fost 10,7% (INS)
bolo grosu2
Premierul Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului R. Moldova: Pregătirea aderării la UE a Chișinăului, pe agenda discuțiilor
443
Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj, semnat: va avea 849 de paturi și va fi gata în trei ani și jumătate
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan, despre situaţia de la Energie, unde e interimar: „Avem bani, proiecte, dar avem blocaje”. Ce măsuri va lua Guvernul
Recomandările redacţiei
nicusor dan b9
Summitul B9 a început. „Este un centru de gravitație a NATO”. Nicușor...
grafic scadere scris cu creta pe tabla
România a avut scădere economică de 0,2% în trimestrul I
femeie cu o umbrela luata de vant
Noi alerte de vreme rece: ANM a emis cod galben de vânt puternic...
oana toiu
Oana Țoiu: Relațiile economice România–Norvegia, „într-un moment...
Ultimele știri
Nicuşor Dan a cerut creșterea cheltuielilor pentru apărare, la Summitul B9: „Trebuie să le transformăm în capabilităţi”
Evaziune fiscală şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire: Poliția face percheziții la firme din Ploiești și Câmpina
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton a încălcat o regulă de aur din familie. Ce le-a permis lui George, Charlotte și Louis într-o...
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Câtă vreme poate rămâne în funcție Guvernul Bolojan și de ce România riscă luni întregi de blocaj politic
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Rică Răducanu înainte de a muri: “Mă duc, Rică, mă duc…”
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...