Petrișor Peiu: Marius Lulea nu mai este membru al partidului AUR. „Nu şi-a plătit cotizaţia”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a confirmat marţi că Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului, nu mai este membru al AUR pentru că nu şi-a plătit cotizaţia de mai mult de un an.

„Din câte am înţeles eu de la colegii de la Secretariatul general al partidului, că am întrebat şi eu ieri (luni - n.r.) care este situaţia, se pare că domnia sa nu a plătit cotizaţia pentru o perioadă mai mare de un an şi, din acest motiv, (...) nu mai este membru al partidului. Eu nu sunt cu excluderile, nu mă ocup cu asta. Înţeleg că este efectul unei prevederi statutare, care s-a aplicat şi în cazul lui Marius Lulea”, a precizat Peiu, la Parlament, într-o conferinţă de presă, informează Agerpres.

Senatorul AUR Cristina Dumitrescu a explicat că, în momentul în care cineva nu-şi mai plăteşte cotizaţia, se consideră de drept că nu mai este membru.

„Nu avem obligaţia să-i anunţăm, din moment ce ei nu au mai plătit, fiind clar că ei nu îşi mai doresc să fie membri. Şi atunci nu trebuie să fie anunţat cineva în momentul în care nu a mai plătit cotizaţia că nu mai este membru de drept”, a arătat Cristina Dumitrescu.

Editor : S.S.