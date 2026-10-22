Petrişor Peiu: Mitul „competenţei” guvernului Bolojan a fost spulberat de Eurostat. PSD este complice la minciună

Liderilor senatorilor AUR, Petrişor Peiu, declară joi că mitul ,,competenţei” guvernului Bolojan a fost spulberat de Eurostat, susținând că reducerea deficitului bugetar se dovedeşte a fi doar o minciună. Peiu arată că guvernul Bolojan nu a redus deficitul, ci doar a „uitat” să plătească 35 de miliarde de lei și acuză PSD-ul cp a fost complice la minciună.

„Mitul ,,competenţei” guvernului Bolojan a fost spulberat de Eurostat. Guvernul Bolojan foloseşte exact minciuna folosită de guvernul Ciolacu! Reducerea deficitului bugetar, marota fostului guvern se dovedeşte a fi doar o minciună , mare cât uriaşul aparat de propagandă guvernamental. În vreme ce guvernul comunică oficial un deficit guvernamental pe primele şase luni ale anului de doar 2% din PIB, adică 41 de miliarde de lei, Eurostat comunică, tot oficial, un deficit bugetar de 3,7-3,8% din PIB ( adică 75-76 de miliarde de lei) în aceeaşi perioadă a anului 2026!”, scrie Petrişor Peiu pe Facebook.





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El arată că „a ascuns guvernul aproape 35 de miliarde de lei: Guvernul publică, în mod deliberat, numai datele de deficit „pe cash”, adică diferenţa dintre cheltuielile făcute şi veniturile încasate la bugetul consolidat. În schimb, Eurostat publică tot timpul deficitul ESA (European System of Accounts), adică diferenţa dintre cât s-a angajat să cheltuiască guvernul şi cât a încasat! Practic, pe primele şase luni din acest an, guvernul a întârziat plata a 35 de miliarde de lei, bani pe care îi datorează dar nu i-a plătit furnizorilor sau instituţiilor de stat, conform unor contracte valabile”, explică el.

„Deci, guvernul Bolojan nu a redus deficitul bugetar, ci doar a „uitat” să plătească 35 de miliarde de lei! Cu alte cuvinte, la finalul trimestrului I aveam un deficit care anualizat ar fi fost 7,4% din PIB, iar la finalul trimestrului II un deficit care anualizat era de 7,8% din PIB! Practic, , Eurostat ne spune că vom avea , la final de 2026, un deficit bugetar de aproape 8% din PIB, fix la fel ca anul trecut”, subliniază Peiu.



Senatorul AUR menţionează că Comisia Europeană şi agenţiile de rating au continuat şi anul acesta să fie complice cu guvernul şi să ascundă mizeria sub preş.



„Ministrul de finanţe care a orchestrat această minciună nu a fost deloc pedepsit, ci păstrat ca element central şi în noul guvern, Luca Niculescu. Din primele şase luni ale anului, PSD a fost în guvern timp de patru luni, deci este complice cu minciuna guvernului Bolojan. Toate creşterile de taxe şi creşterea normei didactice au fost degeaba: guvernul nu s-a putut înfrâna din cheltuieli. Care mai este diferenţa dintre Ciolacu şi Bolojan?”, se întreabă Peiu.

Editor : C.L.B.