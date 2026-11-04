Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să reducem „poluarea”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă că România şi-a distrus „de pomană” energia, industria şi transporturile încercând să reducă presupusa poluare, deşi la noi valorile sunt cu 30% mai mici decât în UE.

„Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să reducem «poluarea»: poluarea la noi este oricum cu 30% mai mică decât în UE! Iar celelalte state UE nu şi-au ucis nici energia, nici industria aşa de sălbatic cum s-a făcut în România! Rezultatul: azi avem o economie înapoiată, total diferită de modelul european”, a scris pe Facebook, miercuri, liderul senatorilor AUR.

Petrişor Peiu afirmă că „indicatorul suprem al înapoierii economiei româneşti faţă de media UE este faptul că, aici, agricultura generează mai mult dioxid de carbon decât industria sau transporturile”: „Atât de jos au ajuns industria şi transporturile la noi”.

„Pentru a înţelege cât de aberante au fost politicile energetice şi industriale din România după intrarea în UE şi efectul dezastruos al acestora asupra economiei avem un nou indicator: emisiile de gaze cu efect de seră, «inamicul» împotriva căruia luptă guvernele noastre de 18 ani. Guvernul nostru şi-a ucis de pomană industria şi continuă să o facă: în România, emisiile industriale de gaze cu efect de seră (GES) în anul 2024 au scăzut cu 39,2% faţă de nivelul înregistrat în 2008, situându-se astfel cu 24% sub media Uniunii Europene”, afirmă senatorul AUR.

Potrivit lui Peiu, per ansamblu, emisiile de gaze cu efect de seră din România au scăzut cu 30% din 2008 până în 2024.

Liderul senatorilor AUR apreciază că „cel mai grav este tabloul economiei noastre în raport cu economia UE”:

la noi producţia de energie contribuie cu doar 13,6% la totalul GES (gaze cu efect de seră), în vreme ce în UE avem 27,4% ponderea energiei din totalul GES, dublu adică!

la noi ponderea industriei prelucrătoare este de 17,5%, iar media UE este de 20,3%;

la noi ponderea agriculturii este de 20%, media UE este de 10,8%, de două ori mai puţin!

la noi ponderea transporturilor este de 6,5%, în UE avem o medie de 27% (23,8+3,2 %), de patru ori mai mare!

la noi ponderea gospodăriilor este de 23,4%, media UE este de 12%, la jumătate!

la noi, ponderea gunoiului este de 6,8%, media UE este de 3,2%, la jumătate!

Editor : B.E.