Invitat la Digi24, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a spus că cel mai probabil ne îndreptăm către un scenariu al anticipatelor, întrucât nicio formațiune politică nu pare dispusă să negocieze. Cât privește explozia declanșată de cursul euro aceasta cade în sarcina executivului demis pentru că „respinge ideea că folosirea unor instrumente democratice aduce opoziția în postura de vinovat pentru evoluția indicatorilor economici”.

„Evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate. Dacă toată lumea, toți liderii politici își respectă ceea ce au anunțat înainte de votarea moțiunii de cenzură, suntem în scenariu de alegeri anticipate. Nu văd cum se poate realiza o majoritate stabilă în condițiile date. Mai mult, eu atrag atenția că noi am contestat calitatea politicilor economice ale guvernului, dar în afară de acest lucru - că s-ar putea ca cei care sunt de la alte partide să nu fie de acord - în afară de acest lucru, a contat în criza aceasta economică și faptul că guvernul nu poate să fie coerent atunci când are patru partide în componență, plus minoritățile”

Întrebat cine este responsabil de criza economică declanșată în urma crizei politice, Peiu a spus: „În primul rând de criza economică este responsabil cine a guvernat, că nu poate să fie opoziția sau populația. În al 2-lea rând, tocmai de asta s-a făcut moțiunea de cenzură, pentru că eram în criză economică și am contestat capacitate a guvernului de a administra țara în contextul respectiv”.

Peiu a mai spus că moțiunea de cenzură nu poate fi considerată responsabilă de cursul la care a ajuns euro (nr 5,26 lei) și de deprecierea masivă, de peste 3% în doar câteva zile: „Eu resping ideea că folosirea unor instrumente democratice aduce opoziția în postura de vinovat pentru evoluția indicatorilor economici. Orice indicator economic este rezultatul evoluției economice. Orice spune altcineva este o prostie. Cursul euro-leu este rezultatul evoluției economiei, plus rezultatul politicii Băncii Naționale de intervenție, de modelare a intervenției, de neintervenție. Nu are legătură cu activitatea politică.

Pentru reducerea cheltuielilor bugetare, Peiu propune ca acestea „să nu mai fie menținute la nivelul la care sunt acum”. Mai precis „atunci când oamenii ies la pensie să nu mai angajăm alții în locul lor o perioadă și în același timp să reducem funcțiunile pe care le face aparatul de stat pentru a nu avea nevoie de persoane suplimentare”.

Petrișor Peiu a negat că, urmare a actualei crize politice, investitorii și-au pierdut încrederea în România și că inflația va fi mai mare, pentru că euro a crescut foarte mult. „Asta este o concluzie pe care ați tras-o dumneavoastră. Au mai puțină încredere în România că a trecut o moțiune de cenzură. Asta e. Sper că vă dați seama că este o chestiune care nu poate fi probată. În ceea ce privește cine-i de vină pentru întrebarea asta? Cine-i de vină pentru creșterea prețurilor? Cine a fost de vină și până acum pentru creșterea prețurilor? Sper că nu insinuați că opoziția a crescut vreun preț?”, a mai spus Peiu.

Editor : Sebastian Eduard