Live TV

Exclusiv Petrișor Peiu: Ne îndreptăm către obiectivul strategic AUR, alegeri anticipate. „Evoluția euro nu are legătură cu moțiunea de cenzură”

Data actualizării: Data publicării:
Petrișor Peiu
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin

Invitat la Digi24, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a spus că cel mai probabil ne îndreptăm către un scenariu al anticipatelor, întrucât nicio formațiune politică nu pare dispusă să negocieze. Cât privește explozia declanșată de cursul euro aceasta cade în sarcina executivului demis pentru că  „respinge ideea că folosirea unor instrumente democratice aduce opoziția în postura de vinovat pentru evoluția indicatorilor economici”.

„Evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate. Dacă toată lumea, toți liderii politici își respectă ceea ce au anunțat înainte de votarea moțiunii de cenzură, suntem în scenariu de alegeri anticipate. Nu văd cum se poate realiza o majoritate stabilă în condițiile date. Mai mult, eu atrag atenția că noi am contestat calitatea politicilor economice ale guvernului, dar în afară de acest lucru - că s-ar putea ca cei care sunt de la alte partide să nu fie de acord - în afară de acest lucru, a contat în criza aceasta economică și faptul că guvernul nu poate să fie coerent atunci când are patru partide în componență, plus minoritățile”

Întrebat cine este responsabil de criza economică declanșată în urma crizei politice, Peiu a spus: „În primul rând de criza economică este responsabil cine a guvernat, că nu poate să fie opoziția sau populația. În al 2-lea rând, tocmai de asta s-a făcut moțiunea de cenzură, pentru că eram în criză economică și am contestat capacitate a guvernului de a administra țara în contextul respectiv”.

Peiu a mai spus că moțiunea de cenzură nu poate fi considerată responsabilă de cursul la care a ajuns euro (nr 5,26 lei) și de deprecierea masivă, de peste 3% în doar câteva zile: „Eu resping ideea că folosirea unor instrumente democratice aduce opoziția în postura de vinovat pentru evoluția indicatorilor economici. Orice indicator economic este rezultatul evoluției economice. Orice spune altcineva este o prostie. Cursul euro-leu este rezultatul evoluției economiei, plus rezultatul politicii Băncii Naționale de intervenție, de modelare a intervenției, de neintervenție. Nu are legătură cu activitatea politică.

Pentru reducerea cheltuielilor bugetare, Peiu propune ca acestea „să nu mai fie menținute la nivelul la care sunt acum”. Mai precis „atunci când oamenii ies la pensie să nu mai angajăm alții în locul lor o perioadă și în același timp să reducem funcțiunile pe care le face aparatul de stat pentru a nu avea nevoie de persoane suplimentare”.

Petrișor Peiu a negat că, urmare a actualei crize politice, investitorii și-au pierdut încrederea în România și că inflația va fi mai mare, pentru că euro a crescut foarte mult. „Asta este o concluzie pe care ați tras-o dumneavoastră. Au mai puțină încredere în România că a trecut o moțiune de cenzură. Asta e. Sper că vă dați seama că este o chestiune care nu poate fi probată. În ceea ce privește cine-i de vină pentru întrebarea asta? Cine-i de vină pentru creșterea prețurilor? Cine a fost de vină și până acum pentru creșterea prețurilor? Sper că nu insinuați că opoziția a crescut vreun preț?”, a mai spus Peiu.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
3
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
5
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bucharest, Romania. 31st Mar, 2025: Petrisor Peiu, senator for the Alliance for the Union of Romanians (AUR), speaks during a press conference, at the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Petrișor Peiu: „Nu văd cum s-ar face o majoritate”. Condiția ca AUR să susțină un Guvern
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu prezintă următorii pași ai AUR, după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură: „Mingea e acum la Nicușor Dan”
politico 1
Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa internațională. Politico: Simion, afiliat MAGA, creierul din spatele căderii
companii firme statistici locuri de munca joburi
Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție pe reforma companiilor de stat: „Se pot rezolva cu tact și negociere”
Petrișor Peiu
Ce răspunde Petrișor Peiu, întrebat dacă AUR ar urma să îl propună pe Călin Georgescu premier
Recomandările redacţiei
panou guvernul romaniei
Care sunt variantele pentru formarea unui nou guvern și ce își...
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Predoiu: Un partid care are 14% rămâne relevant dacă are poziţia de...
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Continuă negocierile informale la Cotroceni, după căderea Guvernului...
Ultimele știri
Rusia anunţă întreruperea totală a internetului mobil la Moscova în 9 mai, de Ziua Victoriei
O „fișă informativă” din anii '80: În caricatură e prezentat un toboşar care tremură de frig, iar toba e o canistră de benzină goală
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, interzis la Steaua de Valentin Ceaușescu! Dezvăluiri incendiare la 40 de ani de la Sevilla...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
DIICOT apelează la experți independenți în dosarul Nordis. Unde au dispărut banii și în ce stadiu a ajuns...
Adevărul
Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Cât costă rucsacul lui Nicușor Dan și de ce nu renunță la el. A devenit un simbol al stilului său
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Englezii au făcut deja predicția: scorul din finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt”
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume. Au formă de inimă și sunt considerate simbol al luxului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...