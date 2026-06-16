Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți, în direct la Digi24, că informațiile potrivit cărora 10 parlamentari AUR ar urma să plece din partid către grupul Uniți pentru România sunt „nu numai eronate„ ci „chiar fabricate”. Despre situația de la PNL, el a susținut că președintele Nicușor Dan „nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid”.

Premierul desemnat Adrian Veștea discută, marți, cu grupul parlamentar PACE. Întrebat ce crede despre această întâlnire a lui Veștea, Peiu a spus: „Este simplu. Prim-ministrul desemnat, care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicușor Dan deghizat, în sensul că este un guvern personal al lui Nicușor, dacă el nu izvorește dintr-o majoritate politică asumată de partide”.

Acesta a afirmat că Nicușor Dan „nu numai că încearcă” să rupă Partidul Național Liberal, ci „este o practică condamnabilă a președintelui”.

„Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid. Și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale”, a declarat el.

Peiu a mai afirmat și că Adrian Veștea, care a fost „trimis la înaintare de Nicușor Dan să facă pe premierul”, încearcă să „încropească o majoritate parlamentară într-un fel care nu corespunde cu aritmetica votată de către poporul român pe o1 decembrie 2024”.

O informație „fabricată”

Întrebat despre faptul că AUR a susținut că țara va fi aruncată în aer fără un plan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, Peiu a declarat:

„Noi am avut un plan, Nicușor Dan n-a avut un plan. Planul nostru, pe care l-am spus de la bun început, a fost că dacă nu se poate face o majoritate stabilă, să se meargă la alegeri anticipate, cum este în orice societate democratică. Ba mai mult, noi am fost dispuși să ne asumăm și guvernarea. Numai că Nicușor Dan a fost foarte ferm și a spus că exclude orice fel de participare AUR, chiar și la votarea unui eventual guvern”.

Potrivit unor informații obținute pe surse de Digi24, 10 parlamentari AUR ar putea să își dea demisia din partid și să treacă mai departe la grupul Uniți pentru România. Despre acest lucru, Petrișor Peiu a afirmat că „nu e adevărat”.

„Este exclus să se întâmple acest lucru. E o informație nu numai eronată, aș spune chiar fabricată”, a adăugat el.

Întrebat de cine este fabricată, acesta a spus că „de cei care vor să creeze senzația că se pot aduna voturi și din partea partidului de opoziție din România”.

Editor : C.S.