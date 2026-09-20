Petrișor Peiu a declarat, în exclusivitate la Digi24” că prin nominalizarea lui Siegfried Mureșan vede o coordonare între Nicușor Dan și PSD. „Nici domnul Mureșan nu crede că are vreo șansă. Să fim serioși, eu cred că dânsul a fost pus tocmai pentru a nu fi votat”. În acest context, prim-vicepreședintele AUR este de părere că „următoarea nominalizare va fi cea agreată” de către președintele Dan cu PSD. În plus, Peiu a subliniat faptul că nu toți parlamentarii PNL vor vota guvernul Mureșan dacă se va ajunge în Parlament.

„În primul rând, aș vrea să fac o observație: nu cred că toți parlamentarii PNL vor vota guvernul Mureșan dacă va ajunge la vot. Din discuțiile pe care le aud și eu de la colegii liberali, nu toți vor vota acest guvern. În al doilea rând, noi suntem obișnuiți, domnul Mureșan ne adresează de mult tot felul de epitete pe care mi-e și greu să le comentez și era de așteptat, adică ar fi fost chiar de neașteptat ca dânsul să vină și să bată la ușa noastră”, a afirmat Petrișor Peiu.

Cred că este destul de evident pentru toată lumea că nu va avea niciun vot din partea noastră, dar cred că este un fel de campionat pe care dânsul l-a declanșat, de a nu lua voturi de la alte partide în afară de cele care l-au propus.

Întrebat de Liliana Ruse, jurnalistă Digi24, cum vede această nominalizare a lui Siegfried Mureșan, prim-vicepreședintele AUR a declarat că președintele Nicușor Dan „își coordonează mișcările cu PSD. Această nominalizare este făcută cu scopul evident de a nu avea niciun fel de șanse și cred că se încearcă inducerea unei situații în care, un fel de ultimă șansă pentru parlamentarii care știu sigur că nu vor mai prinde un loc în viitorul Parlament, este să voteze un guvern, indiferent care va fi acela”.

„Cred că următoarea nominalizare va fi cea agreată cu PSD”

„Cred că următoarea nominalizare va fi cea agreată cu PSD și li se va prezenta parlamentarilor care știu sigur că nu mai au vreo șansă să prindă vreun loc în viitorul Parlament ca fiind ultima nominalizare pe care o face președintele, pentru a-i sili pe aceștia să voteze și să se creeze o majoritate în ziua votului, majoritate care nu va putea să funcționeze și după aceea. Din acest punct de vedere, eu consider că este o reîntoarcere la o perioadă de imoralitate care a fost mai demult inaugurată de Traian Băsescu cu soluția UNPR, o imoralitate pe care nu cred că ne-am mai fi dorit-o în viața politică românească. Din păcate, este alegerea domniei sale, a domnului președinte, nu avem ce să facem, dar viitorul va demonstra că și un guvern instalat prin această majoritate forțată nu va avea viață lungă”, a punctat Peiu.

Nici domnul Mureșan nu crede că are vreo șansă. Adică, să fim serioși, ne păcălim dacă... Adică eu cred că dânsul a fost pus tocmai pentru a nu fi votat.

Noi am spus foarte clar, am votat în unanimitate, deci nu are cine să se ducă să voteze, că nu vom vota un guvern din care nu facem parte și care nu preia chestiunile esențiale din programul nostru de ieșire din criză. În plus față de aceste două chestiuni, persoana domnului Mureșan, care este persoana, dacă vreți, cea mai puțin îndreptățită să aibă vreun vot de la AUR... deci persoana domniei sale face ca acest guvern să nu fie votat de absolut niciun parlamentar AUR. Nu există așa ceva”, a subliniat Petrișor Peiu.

„Frica va fi un motor bun pentru adunat voturi”

„Cred că frica va fi un motor bun pentru adunat voturi. Partidele care s-au desprins din fostele POT și SOS România, plus parlamentarii neafiliați, cei ai minorităților, cei ai UDMR, cred că vor putea crea o majoritate, dar repet, va fi o majoritate de conjunctură. Lor li se vor alătura parlamentarii din PNL care nu sunt în acord cu actuala conducere a partidului și este posibil să ajungă spre 240 de voturi, dar repet, este o situație pe care nu ne-am dori-o, atât din punct de vedere al unei minime igiene politice, cât și din punct de vedere al instabilității care va reveni odată cu un astfel de guvern cu o majoritate de conjunctură. Noi nu vom vota un guvern, repet, din care nu facem parte și care nu se gândește serios să preia o parte importantă din ideile noastre de ieșire din criză. Deci nu vom vota nici acel guvern, ca să simplific lucrurile”, a adăugat prim-vicepreședintele AUR.

„Guvernul va trebui să fie votat sau va avea să fie votat, dacă va vrea să fie învestit, de toți ceilalți care nu sunt parlamentari AUR”, a conchis Peiu.

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Editor : Liviu Cojan