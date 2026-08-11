Curtea Constituțională discută miercuri contestațiile pentru Legea integrității, inclusiv cea depusă de președintele Nicușor Dan. Despre amendamentul depus de AUR cu privire la declarațiile de avere extinse și la partenerii de viață ai politicienilor, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a spus la Digi24 că el nu ar fi depus un astfel de amendament, pentru că nu crede că e bine să se lupte cu oameni care nu sunt în politică. „Nu pot să mă bat cu copiii sau nepoții, sau soacra oponentului politic. Trebuie să mă bat cu oponentul politic în soluții pentru țară”, a afirmat senatorul AUR.

„Eu aș descuraja astfel de chestiuni. Până la urmă trebuie să avem un cod al onoarei. Dacă mă lupt cu Nicușor Dan, mă lupt cu Nicușor Dan, nu cu soția sau ce este doamna... concubină”, a declarat Petrișor Peiu.

„Dacă cineva s-a gândit, eu n-aș fi de acord cu asta, eu personal. Adică nu cred că e bine să ne luptăm cu oameni care nu sunt în politică. Din câte știu, doamna respectivă nu e în politică, nici nu pare prea influentă”, a adăugat senatorul AUR.

Eu cred că trebuie să avem o onoare a luptei politice. Nu pot să mă bat cu copiii sau nepoții, sau soacra oponentului politic. Trebuie să mă bat cu oponentul politic în soluții pentru țară.

În legătură cu o recentă întâlnire a AUR cu Nicușor Dan, Petrișor Peiu a spus că „ultima întâlnire a fost când au avut loc consultările cu toate partidele, imediat după ce domnul Veștea a plecat fără să aibă guvernul învestit”.

Editor : Liviu Cojan