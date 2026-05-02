Petrișor Peiu: „Oana Gheorghiu minte cu nerușinare când spune că m-aș opune listării la bursă a companiilor de stat”

Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reacționat după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a dezvăluit că deține acțiuni la mai multe companii de stat, deși formațiunea din care face parte a criticat demersul Guvernului de a lista pachete minoritare la bursă. Peiu susține să se opune „metodelor obscure de plasare accelerată privata a averii statului către nișe fonduri străine alese pe sprânceană” .

Petrișor Peiu susține că problema nu este listarea la bursă a companiilor de stat, ci atribuirea acțiunilor „la un preț mult mai mic decât valoarea de piață, la Hidroelectrica și Romgaz, în valoare de peste 10 miliarde de lei unor fonduri de investiții alese în mod discreționar de către guvern”.

„Cât privește portofoliul meu de acțiuni, el este obținut în peste 20 de ani și numai prin tranzacții cât se poate de corecte, fiind în întregime realizat pe platforma Bursei de Valori. (...)

Oana Gheorghiu minte cu nerușinare atunci când spune că eu m-as opune listării la bursă. Am zeci de articole și sute de apariții publice în care îndemn la capitalizarea companiilor românești, de stat sau private, pe bursă! Ba chiar am proiecte de lege depuse în parlament care prevăd listări la bursă. As spune chiar că, din actualul parlament, sunt cel mai vocal susținător al folosirii bursei de valori pentru capitalizarea companiilor de stat. Ma opun, însă, cu fermitate, metodelor obscure de ,,plasare accelerată privata" a averii statului către nișe fonduri străine alese pe spranceană de guvern”, a scris senatorul AUR pe Facebook. 

Reacția lui Petrișor Peiu vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a arătat că acesta deține acțiuni la companiile de stat listate deja la bursă, în valoare de peste 4 milioane de lei.

„Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea „să ne vândă țara”? (...) Oare cum se înțelege domnul parlamentar Petrișor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrișor Peiu, care deține acțiuni la companiile de stat respective?”, a scris Oana Gheorghiu, pe Facebook.

