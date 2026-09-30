Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că „orice sprijin trebuie să fie condiționat” în cazul Ucrainei și că partidul consideră Rusia „un stat agresor”. Peiu a precizat că AUR „nu își propune să schimbe aranjamentele internaționale ale României”.

Întrebat de reporterul Digi24 dacă AUR este de acord cu sprijinirea Ucrainei, Petrișor Peiu a declarat:

„Am spus de foarte multe ori care este poziția noastră. Noi considerăm că Rusia este un stat agresor. Susținem aplicarea tuturor tratatelor multilaterale la care România este parte”, a afirmat el.

„În ceea ce privește sprijinul financiar pentru Ucraina, cred că trebuie să fim foarte atenți la câteva condiții pe care ar trebui să le cerem. Prima și cea mai importantă pentru noi este ca guvernul de la Kiev să înțeleagă că există o cerere a Bisericii Ortodoxe Române pe care guvernul de la Kiev nu vrea să o ia în seamă. Asta este pentru noi punctul de plecare pentru orice discuție”, a adăugat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a spus, întrebat despre sancțiunile europene împotriva Rusiei, că partidul nu își propune să schimbe „aranjamentele internaționale ale României”.

„AUR este un partid responsabil, care nu își propune să schimbe aranjamentele internaționale ale României. Noi nu putem să facem schimbări bruște de atitudine și orice schimbare, în sens mai larg, va trebui convenită în structurile statului român”, a precizat acesta.

El a subliniat că sancțiunile împotriva Rusiei sunt o consecință a faptului că aceasta este considerată stat agresor și a făcut distincție între relația României cu Ucraina și poziția față de Rusia.

„Sancțiunile sunt consecința etichetării Federației Ruse ca stat agresor. Disputele pe care noi, România, unele entități românești le au cu statul Ucraina sunt în alt plan, nu afectează faptul că Rusia este considerat stat agresor și toate sancțiunile vin ca urmare a acestei considerări de către întreaga lume occidentală”, a spus Peiu.

Acesta a reiterat poziția AUR privind ajutorul pentru Ucraina, spunând că „orice sprijin trebuie să fie condiționat”.

„Avem o problemă cu Biserica Ortodoxă Română, care nu este luată în seamă de guvernul de la Kiev”, a mai afirmat el.

Editor : C.S.