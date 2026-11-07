Petrişor Peiu: „Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioţilor”. Liderul AUR, atac la clasa politică

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat modul în care este gestionată politica externă a României, acuzând lipsa unei strategii diplomatice coerente, contracte atribuite fără licitaţie şi preocuparea liderilor politici pentru propria imagine în detrimentul intereselor naţionale. Senatorul AUR afimă că atitudinea servilă a reprezentanţilor statului român în relaţiile internaţionale nu poate compensa problemele interne ale ţării şi atrage atenţia asupra eşecurilor în atingerea unor obiective importante, precum includerea României în programul Visa Waiver şi aderarea la OCDE.

„După alegerile americane de pe 3 noiembrie 2026 revine, în mod natural, întrebarea: de ce este România percepută ca un stat de mâna a doua în lume? Iar răspunsul e simplu: pentru că se comportă ca un stat de mâna a doua.

Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioţilor. Pe de-o parte avem tumbele făcute de consilierii prezidenţiali şi preşedintele PSD în faţa unei doamne ambasador în altă ţară, ţară care nici măcar nu are graniţă cu România. Pe de altă parte avem contractele de 6 miliarde de euro, dăruite de PNL-USR, în cel mai adânc secret şi fără licitaţie, unei firme germane. Între opulenţa banchetelor PSD şi inconştienţa cheltuirii banilor statului de către liberalo-userişti stă o biată naţiune, care îşi strigă timid propriile obiective de politică externă: eliminarea vizelor americane pentru români (programul Visa Waiver) şi admiterea în OCDE. Politicienii de la putere sunt, evident, surzi la asemenea cereri, ei au alte priorităţi: promovarea propriilor persoane la festinurile, neglijent „scăpate” la presă, organizate, simbolic, în restaurantele din nordul capitalei, unde o scobitoare costă cât un salariu minim pe economie”, a scris Petrișor Peiu sâmbătă într-un mesaj pe Facebook.

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Atacurile sale îi vizează și pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, dar şi pe fostul preşedinte Klaus Iohannis.

„Şi-i închipuie cineva pe Grindeanu sau pe Bolojan îndrăznind să ridice ochii din pământ în faţa vreunui secretar III de pe la vreo ambasadă şi să pronunţe , timid, cuvintele înspăimântătoare Visa Waiver sau OCDE? Au avut vreodată curajul Iohannis sau Ciolacu& Grindeanu să îi reproşeze lui Viktor Orban faptul că ne-a blocat aderarea la OCDE în 2017?”, a mai scris liderul AUR.

În opinia sa, „rădăcina fanariotismului slugarnic care ţine loc de politică externă” este veche, dând exemplu contractul Bechtel.

„Rădăcina fanariotismului slugarnic care ține loc de politică externă este veche: acum 22 de ani o firmă a primit cadou un contract de autostrada de 3 miliarde de euro de care s-a ales praful. Nu mai departe de acum 4-5 ani, altă guvernare s-a trezit sa facă cadou unui ambasador un contract nuclear de vreo 10 miliarde de euro. Perfect irealizabil.

Ei bine, cu toate aceste contracte şi mese sofisticate, nici Washingtonul, nici Berlinul sau Parisul nu dau doi bani pe guvernarea de la Bucureşti. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu: contractele cu dedicaţie sau banchetele opulente nu pot ascunde realitatea , nu pot ascunde incompetenţa, proastă creşterea şi corupţia”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

El subliniază că slugărnicia „nu poate ascunde faptul ca guvernele noastre schimba legislaţia de 100 de ori pe săptămână, că nu sunt capabile sa construiască o autostradă Est-Vest, că trenurile noastre de marfă circula cu 17 km/ h în 2026, că singura lege care se aplică este voinţa ministrului, că licitaţiile importante sunt trucate, că marile contracte se dau fără licitaţie, că dosarele on-line se depun la etajul II, că oamenii mor cu zile în spitale sau că mamele nasc pe trotuarul din faţa spitalului, că statul nu e capabil să termine centrala de la Iernut de 10 ani sau să înceapă centralele de la Turceni şi Işalniţa nici în 5 ani, că preşedintele ţării nu a învăţat să se abţină de la a gesticula ridicol şi rigid la întâlnirile oficiale”.

„Linguşeala vicleană de pe lângă doamna fostă prietenă sau ignorarea licitaţiilor publice nu vor ascunde nici avioanele private de la Nordis, nici cele către Mikonos, nici botezul somptuos al fiului unui modest (intelectual) baron local, nici pantofii de nabab ai bacalaureatului Ciolacu. Politica externă se face cu diplomaţi de carieră, cu bune maniere, cu strategii şi viziune, cu limbi străine vorbite corect, cu modestia celui care se ştie îndreptăţit şi stăpân pe situaţie”, a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR”, a încheiat Petriţor Peiu.

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Editor : B.P.