Petrișor Peiu reamintește momentul demiterii Cabinetului Bolojan, în contextul afirmațiilor atribuite ambasadoarei SUA în Grecia

Senatorul AUR Petrișor Peiu amintește, într-o postare în pagina sa de Facebook, cum a fost momentul demiterii Guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură. Precizările sale vin în contextul comentariilor care au apărut pe marginea unor afirmații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Ann Guifoyle, de publicația The Wall Street Journal, potrivit cărora SUA ar fi fost implicate în căderea Guvernului de la București.

Petrișor Peiu susține că decizia de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan le-a aparținut unui număr de cinci persoane, reprezentând conducerea partidelor AUR și PSD.

El precizează, în acest context, că ambasadoarea Kimberly Ann Guilfoyle nu a fost implicată în discuțiile respective.

„Cum a fost demis guvernul Bolojan și cine a contribuit la aceasta- episoade la care am participat direct:

-conducerea partidelor AUR și PSD ( în total 5 persoane) au decis sa depună o motiune de cenzură in comun; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire și nimeni nu a invocat-o”, scrie Petrișor Peiu.

Acesta explică faptul că el însuși, împreună cu Marian Neacșu, au redactat textul moțiunii de cenzură, iar ambasadoarea „nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt”.

Peiu subliniază faptul că pentru demiterea Guvernului Bolojan au votat în Parlament 280 de deputați și de senatori, printre care, evident, nu se număra și ambasadoarea SUA la Atena.