Senatorul AUR Petrișor Peiu lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că nu înțelege cum funcționează democrația și că vede în ascensiunea opoziției principala problemă a României, nu în modul în care este condusă țara. Într-o postare pe Facebook, Peiu îl compară pe șeful statului cu Marcel Ciolacu și susține că modul său de gândire seamănă cu cel al lui Vladimir Putin și al altor lideri autocrați.

„Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fără șinșilă. Este, cu alte cuvinte un olimpic internațional al cărui model politic este un personaj care s-a luptat toată viața cu bacalaureatul. Dacă după un an și jumătate de când este în fruntea statului, omul crede că problema lui este ascensiunea partidului de opoziție, nicidecum proasta sa guvernare, atunci are dificultăți majore în a înțelege realitatea”, susține Petrișor Peiu, într-o postare pe Facebook.

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Senatorul AUR îl acuză pe președinte că ar considera că soluția pentru actuala criză din România este lupta statului cu opoziția, nu îmbunătățirea actului de guvernare. De asemenea, acesta îl compară cu Vladimir Putin și cu Carol al II-lea.

„Președintele Nicușor Dan crede că soluția actualei crize din țară este lupta statului cu opoziția, nu buna guvernare! Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea”, scrie acesta.

Petrișor Peiu critică și cheltuielile statului pentru înzestrarea armatei. Acesta susține că România ar fi cheltuit 16,8 miliarde de euro pentru achiziții de armament fără licitație. Totodată, senatorul AUR îl acuză pe președinte că le cere cetățenilor să facă sacrificii economice, în timp ce, în opinia sa, acesta este asociat cu luxul și privilegiile clasei politice.

„Ei bine, domnule Nicușor Dan, poate este timpul să pricepeți cum funcționează democrația: poporul se va ambiționa să voteze altfel decât vă doriți dumneavoastră nu pentru a vă strica somnul de frumusețe, ci pentru că guvernați prost, pentru că ați patronat cea mai mare inflație din UE și gospodăriile se chinuie sa își plătească facturile, pentru că cereți sacrificii cetățenilor dar dumneavoastră defilați alături de luxul PSD, pentru că ați cheltuit 16,8 miliarde de euro pentru a cumpăra armament fără licitație, pentru că închideți centralele din România și importați energie. Pentru toate aceste motive, poporul nu vă ascultă și nici nu vă urmează”, mai spune acesta în postarea de pe Facebook.

Editor : A.R.