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Petrișor Peiu spune că AUR s-a înţeles cu PSD pe subiectul şefilor de la SRR şi SRTv: „Nu am ales-o eu, ştiţi că nu mă pricep la asta”

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Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a recunoscut că a existat o înţelegere cu parlamentarii social-democraţi pe tema şefilor de la Societăţile Române de Radio şi Televiziune, votaţi marţi de Birourile permanente reunite ale celor două Camere.

„Nu am ales-o eu (pe Sorina Matei - n.r.), ştiţi că nu mă pricep la asta. Nu ştiu, mie aşa mi s-a dat, chiar nu mă bag în subiectul ăsta, nu sunt specialist. (...) Da, mie mi-a spus preşedintele partidului. Acum, nu ştiu cine a propus-o, cum a fost”, a declarat Petrișor Peiu la Parlament, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă ştia că propunerea AUR pentru SRTv va trece cu voturile PSD, senatorul a răspuns: „Ştiam. Păi şi noi le-am votat omul de la Radio”.

Atenţionat în continuare că a fost o înţelegere între PSD şi AUR, Peiu a răspuns afirmativ: „Pe subiect ăsta da, normal. Păi altfel cum să...”.

În ceea ce priveşte deschiderea unei negocieri cu social-democraţii şi pentru un viitor guvern, Petrişor Peiu a afirmat că aşteaptă o invitaţie de la PSD.

„Păi nu au zis că nu vor să negocieze cu noi pentru un nou guvern? Aşa a spus domnul Grindeanu. Să anunţe public: Uite, îi invit pe cei de la AUR să discutăm”, a spus el.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marţi, noile conduceri interimare la Societăţile Române de Radio şi Televiziune.

La SRR a fost desemnat pentru postul de preşedinte-director general Răzvan Dincă şi la SRTv - jurnalista Sorina Matei, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Editor : B.P.

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