Petrișor Peiu spune că Nicușor Dan încalcă Constituția „cu bună știință și la lumina zilei” excluzând AUR de la guvernare

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îl acuză pe preşedintele Nicuşor Dan de încălcarea constituţiei, prin încercarea de a decide cine are şi cine nu are voie să participe la guvernare. Petrişor Peiu avertizează că asemenea derapaje reprezintă o ameninţare la adresa democraţiei şi o sfidare a votului exprimat de milioane de români.

„Nicuşor Dan încalcă Constituţia, cu bună ştiinţă şi la lumina zilei, atunci când condiţionează mandatul de prim-ministru de neacceptarea la guvernare a unui partid sau a altuia. Nicuşor Dan nu poate să fie, în acelaşi timp, şi preşedinte, şi Parlament. El trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle de preşedinte şi să lase partidelor parlamentare atribuţia de a forma majorităţi parlamentare”, a transmis, sâmbătă, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, într-un comunicat de presă.

Peiu spune că „poziţia lui Nicuşor Dan se bazează pe două minciuni mari cât gafele sale diplomatice”:

AUR nu propune, sub nicio formă, ieşirea României din UE şi NATO;

AUR nu propune deloc creşterea deficitului bugetar, ci, dimpotrivă, scăderea dramatică a risipei din cheltuielile statului.

„Minciuna şi abuzul de putere, ambele prezente în discursul public al lui Nicuşor Dan, constituie reţeta sigură spre dictatura personală. Ceea ce face astăzi Nicuşor Dan cu AUR a făcut ieri cu PNL şi va face, pe rând, cu toate partidele. Să ne aducem cu toţii aminte unde a dus dictatura lui Carol al II-lea: la pierderea de teritorii şi la distrugerea ţării. Orice suprimare a democraţiei, chiar dacă este făcută de un olimpic internaţional la matematică, este o crimă monstruoasă şi poartă acelaşi nume: dictatură personală!”, a mai declarat Peiu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că la următoarele consultări va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Şeful statului a apreciat că o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană, iar România nu-şi permite acest lucru.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri seară, dacă va condiţiona ca următorul premier desemnat să nu coopteze AUR la guvernare: „Răspunsul este afirmativ. Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni şi mandatul ăsta spune păstrarea direcţiei pro-occidentale şi o traiectorie financiară fără turbulenţe pentru o stabilizare financiară a României şi, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplineşte aceste condiţii".

Potrivit şefului statului, o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană.

„România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi ăsta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni", a mai declarat preşedintele.

Nicuşor Dan a a convocat din nou consultări cu partidele, luni, la Cotroceni, iar luni seară va desemna un premier.

Editor : B.E.