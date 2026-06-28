Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că, în eventualitatea unei desemnări a lui Sorin Grindeanu în funcția de premier de către Nicușor Dan, liderul PSD ar putea strânge „o majoritate parlamentară fragilă”, iar Guvernul condus de acesta ar putea fi învestit. În cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, Peiu a declarat că „AUR, deocamdată, a fost exclus de Sorin Grindeanu”, însă partidul va avea „o poziție de arbitru” pe proiectele importante care vor ajunge în Parlamentul României.

Emisiunea În fața ta poate fi urmărită azi, de la ora 14:00, la Digi24.

Petrișor Peiu susține că președintele PSD, Sorin Grindeanu, va reuși să strângă suficiente voturi în Parlament pentru ca Guvernul condus de el să fie învestit. El aduce în discuție acordul politic pe care, până în acest moment, partidele din fosta Coaliție nu au ajuns la un consens, spunând că „PSD nu are cum să refuze o astfel de posibilitate”.

„Va fi o majoritate fragilă și care va încerca să își proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși, pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta Coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala Coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri.

Cred că PNL-ul mizează foarte mult pe prestația domnului Bolojan în Opoziție sau în semi-Opoziție, că va fi, înțeleg, un acord cu PSD-ul. PSD-ul, pe de altă parte, nu are cum să refuze o astfel de posibilitate, iar UDMR-ul ajunge iarăși într-o postură în care este arbitru și îi place să joace în această postură. USR-ul nu prea mai contează, dacă se înțeleg celelalte trei partide pe acordul acesta care este mult invocat, privind nu știu, urgențe sau legi importante”, a declarat Petrișor Peiu, duminică, la Digi24.

Peiu: AUR va avea o poziție de arbitru

Întrebat despre poziția AUR în ceea ce privește eventuala susținere a unui Guvern PSD, Petrișor Peiu a declarat că „AUR va avea o poziție de arbitru” în Parlament pe proiectele importante care ar putea fi consemnate în acordul politic dintre PSD-PNL-USR-UDMR, dacă partidele vor ajunge la o înțelegere. El a precizat că, momentan, PSD exclude o guvernare împreună cu AUR.



„AUR, deocamdată a fost exclus de către domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu a spus că va face o majoritate, o guvernare fără AUR, deci este clar că nu este chemat să își spună punctul de vedere aici și îl va spune probabil în Parlament, atunci când proiectele respective vor fi în poziția de a fi extrem de disputate, pentru că vor fi interese destul de diferite din partea partidelor care vor semna respectiva înțelegere.

Și cred că AUR va avea o poziție de arbitru în multe cazuri. Deci e o poziție prin care partidele, să zic, din fosta Coaliție, nu știu cum se numesc, gruparea aceea, vor zice uite, ținem AUR deoparte. Dar, nu știu dacă își fac neapărat bine. Adică nu știu dacă slăbesc poziția AUR prin ceea ce fac. Și atunci AUR de ce să întrerupă adversarul când greșește? E o poziție convenabilă”, a afirmat liderul AUR.

Șansele alternativei PSD-AUR

Întrebat de ce nu au prezentat președintelui o alternativă PSD-AUR în condițiile în care cele două partide au acționat împreună în Parlament pentru demiterea Guvernului Bolojan, Petrișor Peiu a declarat că există diferențe de optică între cele două partide, „care ar fi făcut extrem de dificilă o construcție comună”.

„Noi nu vrem să fim confundați cu PSD. Noi suntem un alt partid și chiar dacă mulți cred că suntem un pui al PSD-ului sau un frate mai mic, nu suntem. Să ne uităm la motivele pe care le-au avut fiecare din cele două partide pentru acea moțiune de cenzură. Noi am spus că principala motivație este politica economică a guvernului Bolojan. Deci nu faptul că Bolojan are mai puțin păr decât restul politicienilor sau că are cravata albastră, nu asta era problema” a susținut liderul AUR.

Acesta a oferit mai multe exemple de proiecte unde PSD și AUR nu au o viziune comună.

„A fost o mare dezbatere pe listarea acțiunilor companiilor de stat. PSD zice așa: nu ar trebui să avem voie să listăm acțiunile companiilor de stat. Noi zicem următorul lucru: Da, de acord să nu listăm acțiunile deținute de stat la companii, dar să punem companiile cu capital majoritar de stat să facă majorare de capital, să vândă noi acțiuni către piața liberă astfel încât să capete bani. Diferența esențială este că PSD-ul zice «nu vindem acțiuni», Guvernul Bolojan zicea «vindem acțiuni» și noi ziceam «nu, să vândă companiile acțiuni, nu statul, astfel încât statul își păstrează acțiunile». Sigur, își diminuează ponderea, dar banii pe noile acțiuni rămân la companii și se pot face proiectele despre care toată lumea zice că nu le facem, că n-avem bani. Deci era și o diferență de optică importantă, care funcționează în multe chestiuni de politică. Era greu de armonizat cele două poziții”, a precizat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Editor : Alina Pralea