Video Petrișor Peiu spune că toți parlamentarii AUR vor susține moțiunea de cenzură: Este exclus să nu voteze

Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că toți parlamentarii AUR vor vota moțiunea de cenzură, precizând că „este exclus ca vreun parlamentar AUR să nu voteze moțiunea. Până la urmă când ne înscriem într-un partid ne supunem disciplinei de partid”, a spus el. 

Petrișor Peiu a declarat luni, în Parlament, că „este exclus ca vreun parlamentar AUR să nu voteze moțiunea. Până la urmă când ne înscriem într-un partid ne supunem disciplinei de partid. Dar nu am auzit niciun coleg care să fie nemulțumit de decizia partidului”.

El a mai spus că vor fi prezenți toți cei 90 de parlamentari, care vor „vota pentru”. 

„Nu va fi nimeni care să nu voteze. Nu există”, a punctat Peiu.

Acesta a mai adăugat: „Sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele. Dar într-un partid democratic avem o unitate de păreri. De asta suntem într-un partid. Dacă nu ne convine că AUR e în opoziție, putem merge la un partid al Coaliției. De ce ar sta cineva în AUR care nu votează moțiunea?”. 

Peiu a mai spus că președintele României, Nicușor Dan, a declarat că exclude AUR din „orice joc politic”, și că AUR este „un fel de partid de mână a doua care nu are toate drepturile ca celelalte partide”. 

„Am avut discuții cu colegii liberali în sensul de a le transmite cum vedem noi lucrurile. Le-am explicat că suntem determinați să votăm această moțiune și le-am explicat cum vedem situația de după moțiune”, a mai adăugat el. 

 

