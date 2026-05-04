Petrișor Peiu a declarat luni, în Parlament, că „este exclus ca vreun parlamentar AUR să nu voteze moțiunea. Până la urmă când ne înscriem într-un partid ne supunem disciplinei de partid. Dar nu am auzit niciun coleg care să fie nemulțumit de decizia partidului”.

El a mai spus că vor fi prezenți toți cei 90 de parlamentari, care vor „vota pentru”.

„Nu va fi nimeni care să nu voteze. Nu există”, a punctat Peiu.

Acesta a mai adăugat: „Sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele. Dar într-un partid democratic avem o unitate de păreri. De asta suntem într-un partid. Dacă nu ne convine că AUR e în opoziție, putem merge la un partid al Coaliției. De ce ar sta cineva în AUR care nu votează moțiunea?”.

Peiu a mai spus că președintele României, Nicușor Dan, a declarat că exclude AUR din „orice joc politic”, și că AUR este „un fel de partid de mână a doua care nu are toate drepturile ca celelalte partide”.

„Am avut discuții cu colegii liberali în sensul de a le transmite cum vedem noi lucrurile. Le-am explicat că suntem determinați să votăm această moțiune și le-am explicat cum vedem situația de după moțiune”, a mai adăugat el.

