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Petrişor Peiu: Trebuie protestat ferm când intră drone ruse în spaţiul nostru aerian. „Cred că războiul în Marea Neagră va escalada”

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Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu afirmă că faţă de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone ruseşti intră în spaţiul aerian românesc. El adaugă, însă, că „probabil că dronele ar trebui doborâte cu arme mai eficiente şi mai ieftine”. „România trebuie să găsească urgent o soluţie de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget „găurit” ca al nostru”, explică Peiu.

„Faţă de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone ruseşti intră în spaţiul nostru aerian. Poate şi alte acţiuni diplomatice, mai puternice”, consideră liderul senatorilor AUR, informează News.ro.

El precizează, după ce în ultimele trei zile, trei drone intrate în spaţiul aerian românesc au fost doborâte, una dovedindu-se a fi de tipul celor utilizate de Federaţia Rusă în războiul din Ucraina, că nu cunoaşte bine procedurile, dar, în orice caz, orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată, şi abia apoi trebuie protestat ferm faţă de statul căruia îi aparţine drona.

„Probabil că ar trebui doborâte cu arme mai eficiente şi mai ieftine. Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada, tocmai de aceea România trebuie să găsească urgent o soluţie de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget „găurit” ca al nostru. În sensul acesta, timpul devine un factor esenţial pentru noi!”, afirmă Petrişor Peiu.

Imediat după ce o dronă a fost doborâtă în judeţul Buzău, vineri, AUR a transmis că Guvernul trebuie să răspundă cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spaţiul aerian naţional.

„Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această ameninţare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă şi costuri proporţionale? Pentru contracararea unei singure drone au fost angajate patru avioane de luptă, două Eurofighter şi două F-16, şi a fost utilizată o rachetă al cărei tip nu a fost încă făcut public!”, comenta AUR în comunicat.

Editor : Sebastian Eduard

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