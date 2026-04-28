Exclusiv Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră Ludovic Orban. Cele două variante pe care le au liberalii

Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Prezent în platoul Digi24, Ludovic Orban a explicat că PNL are două variante în contextul moțiunii de cenzură depuse de PSD - AUR și PACE împotriva Guvernului Bolojan, descriindu-l pe premier drept un „om serios”. Fostul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan a avertizat că o posibilă pierdere a lui Ilie Bolojan ar fi „ireparabilă pentru Partidul Național Liberal”.

„Partidul Național Liberal are două variante, ca să v-o spun limpede. Varianta unu este ceea ce a hotărât până acum: să mențină punctul de vedere, și anume, nu participă la guvernare cu PSD, nu se implică în niciun guvern cu PSD. Dacă PSD vrea la guvernare, Partidul Național Liberal să treacă în opoziție. A doua variantă este să refacă coaliția cu PSD cu un premier pe care să-l agreeze PSD. În momentul respectiv, Partidul Național Liberal și-a semnat sentința. În momentul respectiv, Partidul Național Liberal, o dată în plus, după nenorocirea pe care a provocat-o Iohannis, în care a forțat conducerea PNL să se alieze cu PSD, să formeze guvernele nenorocite Ciucă - Ciolacu, dacă mai repetă această poveste, va cădea instant sub 10%. 

Îl cunosc pe Ilie Bolojan. Este un om serios care ce spune aia face. Ilie Bologan nu va rămâne în fruntea Partidului Național Liberal dacă se face această înțelegere, iar pierderea unui lider precum Ilie Bolojan este o pierdere ireparabilă pentru Partidul Național Liberal”. 

Ludovic Orban a vorbit și despre scenariul căderii Executivului prin moțiune de cenzură. El a apreciat că, în acest caz, PNL trebuie să-și voteze poziția cu care se prezintă la negocieri, acela fiind momentul în care formațiunea condusă de Ilie Bolojan „își hotărăște destinul”.

„Dacă guvernul va fi demis prin moțiune de cenzură, în mod clar se vor iniția consultările la Cotroceni, pe care le declanșează președintele Nicușor Dan. Atunci trebuie votată poziția cu care se prezintă Partidul Național Liberal la negocieri. Ăla e momentul în care Partidul Național Liberal își hotărăște destinul. Ori fac ceea ce este moral, corect, cinstit și normal. Nu mai poți să guvernezi cu unii care te-au făcut pulbere și care au depus moțiune de cenzură împotriva ta, n-ai nicio garanție că, și dacă le pui un premier, trebuie o marionetă care să fie butonată de PSD sau unu care să nu înțeleagă politică și să accepte toate comenzile PSD, cam cum a fost Ciucă. Nu există așa ceva. Dacă Partidul Național Liberal comite această greșeală gravă, grosolană, practic, riscă să-și pună punct existenței”.

Moţiunea de cenzură este intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”. Aceasta a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari, a anunţat liderul AUR, George Simion. Dezbaterea şi votul sunt programate în 5 mai.

PNL spune că „nu va mai face nicio alianţă cu PSD”: „Nu vă puteţi numi pro-europeni şi vota în acelaşi timp alături de AUR”

Cum arată textul final al moțiunii de cenzură inițiate de PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan (Document)

Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Digi Sport
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
