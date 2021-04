Pîrvulescu: O criză de Coaliție care va dura până după Paști. Se va soluționa prin schimbarea lui Cîțu sau ieșirea USR PLUS din Guvern

Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat la DigiFM tensiunile din coaliția de guvernare. Potrivit acestuia, criza va fi una de durată, care nu se va soluționa prea curând. Profesorul Pîrvulescu susține că declarațiile lui Vlad Voiculescu sunt parte a unei campanii USR PLUS duse împotriva premierului Florin Cîțu, după ce aceștia i-au retras sprijinul politic.

„Cred că această criză a Coaliției care nu e încă o criză guvernamentală va mai dura o vreme și cred că această criză nu a apărut întâmplător. Este evident că domnul Voiculescu nu a făcut această declarație individual, ci în cadrul unei campanii a USR PLUS de decredibilizare a prim-ministrului. A lansat acele atacuri care îl aveau în vizor pe premier, nu Partidul Național Liberal. Pentru că cei din USR PLUS susțin în continuare că sunt oameni responsabili și participă la guvernare cu PNL, dar nu mai acceptă acest prim-ministru”, susține Pîrvulescu.

Politologul spune că Florin Cîțu a generat o criză de încredere în coaliția de guvernare și că în declarațiile de vineri a fost mai degrabă defensiv. Despre tensiunile dintre partenerii de guvernare, Pîrvulescu crede că sunt parte a unui conflict de uzură și că ședința de luni nu va rezolva problemele dintre parteneri.

„Voiculescu și nimeni de la USR PLUS nu i-a contestat dreptul constituțional de a demite, doar că nu e vorba doar de o acțiune administrativă. Este vorba de o acțiune politică care se desfășoară într-o coaliție politică. De la început, relațiile dintre USR PLUS și PNL au fost tensionate. Și tensiunea a fost accentuată de această demitere. Un prim-ministru se gândește la întreaga situație. Se pare că consilierii domnului Cîțu nu au luat în calcul această reacție. O serie de acțiuni ale domnului Cîțu i-a nemulțumit pe cei de la USR PLUS.

Cred că a fost mai degrabă defensiv domnul Cîțu. Eu văd totul în desfășurare, ca pe un proces în care există diferite momente în care se încearcă concentrarea atenției publicului. A fost ziua de miercuri, cu demiterea, apoi declarațiile de contracarare ale USR, apoi ziua de liniște de joi, care a dat iluzia PNL-ului că ar fi putut câștiga și vineri declarațiile lui Vlad Voiculescu care pun în defensivă PNL. Urmează ziua de luni cu discuțiile din Coaliție. Situația nu se va schimba, în spatele zgomotului de fond, vedem o tensiune în Coaliție pe fondul unei crize de încredere care nu se va soluționa decât prin schimbarea premierului sau prin ieșirea USR PLUS din Coaliție”, a declarat la DigiFM profesorul Cristian Pîrvulescu.

Pîrvulescu: O criză de Coaliție care va dura până după Paști

Acesta este de părere că numirea unui ministru la Sănătate din partea USR PLUS ar fi „o înfrângere istorică”.

„Varianta cu numirea unui succesor la Sănătate ar fi o înfrângere istorică pentru USR PLUS în realțiile cu PNL și începutul sfârșitului partidului, ori nu cred că această criză a fost declanșată doar pentru susținerea lui Cîțu în interiorul PNL. Nu este doar o criză de nervi, este vorba despre un caz tip de negociere între partidele din Coaliție. PNL a pierdut istoria cooperării în interiorul coalițiilor, și asta este motivul pentru care a făcut o serie de erori.

Constituțional, domnul Cîțu are acele drepturi, dar într-o coaliție situația este mai complicată. Nu cred că situația va merge până la un vot pentru o moțiune de cenzură. Nu cred că USR PLUS va vota o moțiune, dar retragerea sprijinului politic se poate face. USR PLUS nu are nimic de pierdut dacă trece pe băncile opoziției și sprijină din Parlament un Guvern, dar PNL are. Văd o criză de coaliție care va dura până după Paști, în care PNL va miza foarte mult pe temporizare, iar USR trebuie să se adapteze”, susține Pîrvulescu.

Klaus Iohannis nu ar trebuie să se implice în această criză, mai susține acesta.

„Președintele nu poate și nu trebuie să se implice pentru că măcar o autoritate trebuie să rămână neștirbită în această situație. Este o criză de coaliție, nu o criză de guvern. Probabil că președintele își dorește să nu se schimbe guvernul, să aibă stabilitate”, a mai declarat Cristian Pîrvulescu.

Editor : R.K.