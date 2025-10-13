Pîslaru acuză CSM că dezinformează pe tema pensiilor speciale ale magistraților: „Afectează credibilitatea României în UE”

Dragoș Pîslaru a catalogat ca fiind„gravă și falsă” declarația Consiliului Superior al Magistraturii potrivit căreia jalonul din PNRR privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023. „Afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană”, a adăugat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă.

Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană. Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situației”, a scris Dragoș Pîslaru, luni pe Facebook.

El a mai spus că a discutat personal cu Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și „a primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit”.

„Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate”, a mai precizat Pîslaru.

Acesta a subliniat că nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”.

„Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni. Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate și respect pentru principiul separației puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent”, a completat el.

„Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională”, a continuat Pîslaru.

„Înseamnă corectitudine, echitate și sustenabilitate — valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere”, a conchis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a contrazis pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, spunând că reprezentanții Comisiei Europene au considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024, și a criticat doar modalitatea de impozitare a pensiilor.

Obiecţia Comisiei a fost deja remediată prin primul pachet de măsuri adoptat de Guvern, susține CSM, care face apel la „respectarea adevărului juridic şi instituţional”.

