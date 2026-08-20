Ministrul interimar al Muncii a dat asigurări la Digi24 că niciun venit nu va scădea în actuala formă a legii salarizării. Dragoș Pîslaru spune că varianta care va fi pusă azi pe masă este una „obiectivă și echilibrată”. El a explicat și în ce au constat discuțiile cu Comisia Europeană pe tema legii salarizării.

„Noi am lucrat un proiect, dacă vă aduceți aminte, a fost publicată o versiune de către secretariatul tehnic al Ministerului Muncii pe 17 iulie, care a născut nemulțumiri mai ales în sectoarele de sănătate și de educație. Apoi, a existat o întâlnire a liderilor politici care au atras atenția anumite partide că ar trebui să încercăm să vedem, să să avem discuții adiționale cu sindicatele și să vedem cum putem veni, poate, cu o propunere mai bună. Am lucrat la acest lucru și, bineînțeles, am încercat să ne îndreptăm către sindicate cu astfel de propuneri. Înainte însă de a ne întoarce către partide, a fost important să validăm aceste asumpții, care evident antrenează sau antrenau costuri suplimentare, cu Comisia Europeană”, a spus Pîslaru.

„Comisia Europeană nu a respins vreun proiect pentru că n-avea ce să respingă, însă ne-a atras atenția că asumpțiile de creștere, care ar fi fie debalansată, fie care trece peste anumite praguri, ne pot afecta ratingul de țară și, bineînțeles, să să nu fie considerat jalonul din PNRR”, a adăugat el.

Întrebat ce impact bugetar a prezentat Comisiei Europene în acest draft, Pîslaru a spus: „În acest moment vehicularea de alternative nu ne ajută. Ceea ce este important de știut e că pentru întâlnirea de lideri de astăzi vom veni cu o versiune care să întrunească atât acordul Ministerului Finanțelor pe ceea ce putem să facem pe angajamentele României în perioada următoare, cât și elementele de jalon pe care Comisia Europeană le solicită”.

„Deci, cu alte cuvinte, discuțiile de ieri, care au fost în mai multe runde - n-a fost o singură discuție sau nu poți să spui că a fost un singur dialog - dar discuțiile de ieri au fost foarte importante și în dimineața aceasta încă mai avem niște clarificări ca să putem pune pe masa liderilor, pe masa partidelor un proiect care să fie cât de ambițios este posibil pentru a servi scopul pentru sănătate și educație și toate celelalte familii ocupaționale care au fost mai puțin vocale, până la urmă, și în același timp să găsească echilibrul ca să putem finanța această reformă.

Deci, după toate aceste runde, este foarte important că vom avea această variantă echilibrată pe masa liderilor politici. Ceea ce este important este că după toate aceste exerciții făcute într-un interval foarte scurt de timp și care ar fi trebuit făcute cu 3-4 ani în urmă, când reforma trebuia începută, vom avea acest echilibru foarte clar, obiectiv. Deci nu mai este o chestiune subiectivă, că nu vrem să dăm sau că nu vrem să facem”, a spus Pîslaru.

Întrebat dacă a fost discutat cu Comisia Europeană un impact bugetar al acestei legi, astfel încât să nu avem probleme cu ratingul de țară, ministrul interimar a spus: „Comisia Europeană nu stabilește bugete pentru România. Comisia Europeană îți atrage atenția asupra unor riscuri și da, ni s-a atras atenția asupra unor riscuri și de ce aceste riscuri trebuie privite mai ales în lumina ultimului rating pe care l-am obținut la mustață, adică foarte greu, printr-o contestație care în ultimul moment ne-a permis să avem undă verde. Cred că e foarte important să înțelegem că din perspectiva sustenabilității fiscal-bugetare, a fost o discuție clarificatoare, în care riscurile au fost foarte clar evidențiate”.

„12 miliarde este o limită maximă pe angajamentele României. Problema pe care noi o avem este că limita aceasta bifează, să spunem, bugetul pe care l-am putea avea conform jalonului, dar avem de spus de unde aducem acești bani. Deci nu s-a schimbat această perspectivă. În încercarea de a ne îndrepta către ceea ce sindicatele - sau sectorul de sănătate și de educație - au solicitat, evident că trebuia să adaugi la această anvelopă financiară chiar de 12. Deci pot confirma, fără să confirm cifrele acelea care au fost vehiculate, mult mai mari, pot confirma că am avut această încercare de a putea adăuga la anvelopa financiară către sănătate și educație, lucruri care s-au demonstrat mai degrabă din discuțiile cu Comisia Europeană că nu sunt posibile și, evident, acuma suntem în procesul de a pune cap la cap toate aceste analize și să putem pune pe masa liderilor astăzi acel proiect echilibrat.

El nu a vrut să spună care este impactul bugetar al acestui proiect înainte ca el să fie prezentat reprezentanților partidelor.

„Din perspectivă profesională, varianta aceasta este o variantă obiectivă. Este o variantă care a depăși-o înseamnă să intri în coliziune cu obiectivele de sustenabilitate fiscal-bugetară, adică cât ne permitem, și a merge mai jos înseamnă de a risca zona de acceptabilitate socială minimală, cu promisiuni care au fost făcute de mulți ani către zona de administrație publică. Deci, cumva, în acest moment, suntem pregătiți, tehnic sau profesional, să arătăm liderilor politici că orice suplimentare este populistă, pentru că nu are o bază pe care să o poți fundamenta nu numai față de Comisia Europeană, ci față de cât își permite România să cheltuie și orice valoare mai mică, evident, va aduce nemulțumiri considerabile”, a spus Pîslaru.

„Niciun salariu nu va scădea. Este foarte important de înțeles că în continuare, peste două treimi din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri, nu extraordinare, dar vor fi creșteri și nimeni nu va avea pierdere de venit salarial. Ultimul lucru pe care vreau să-l precizez în premieră, am văzut reacția din sistemul de justiție cu privire la anumite parametrizări legate de salariile dumnealor. Deja din urmă cu 2-3 săptămâni, ca urmare a consultărilor cu Ministerul Justiției, toate aceste salarizări pentru zona de conducere a sistemului de justiție - CSM, Parchet, Înaltă Curte - au fost reglate în mod evident ca să respecte principiul egalității puterilor în stat. Deci, această problemă este rezolvată deja și știau probabil de la Ministerul Justiției că o rezolvasem, dar în fine, am apreciat faptul că s-a mai creat o polemică în zona de media”, a mai spus Pîslaru.

Editor : M.B.