Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, acuză guvernele anterioare că nu au finalizat la timp reforma pensiilor magistraților, astfel încât România să nu piardă 231 de milioane de euro din PNRR. Declarația vine după ce șeful PSD Sorin Grindeanu i-a cerut să recupereze acești bani. „E evident că aș fi închis lucrurile ușor, dacă Guvernul finaliza lucrurile”, a spus Pîslaru, joi, într-o intervenție la Digi24.

Pîslaru dă vina pe guvernele anterioare și pe CCR pentru faptul că acum România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR.

„Să spunem lucrurilor pe față. Eu îmi fac treaba, mi-am făcut-o și o voi face în continuare cu profesionalist și asta se vede, atât prin ceea ce înseamnă absorbția fondurilor, cât și la repararea și reașezarea PNRR-ului. Lucrurile sunt așa de proaste acum, legată de această întârziere - discutăm de un jalon care a făcut parte din cererea de plată 3, pentru că nu au fost făcute ani de zile niște reforme, inclusiv aceasta, și după suspendare până pe 28 noiembrie au fost tergiversările CCR.

Deci, dacă era să-și facă cineva treaba, trebuia să-și facă guvernele de dinainte, și ar fi fost minunat ca guvernele în care cred că și cel care acuma sugerează că eu trebuie să fac treabă era parte, și ar fi fost minunat ca niște judecători de la CCR să nu fi avut altă treabă în altă parte când erau întâlniri în care trebuia să ia o decizie. Cred că este foarte evident că eu puteam să închid lucrurile foarte ușor, dacă lucrurile se făceau atunci când Guvernul a inițiat proiectul în septembrie”, a spus ministrul.

„Lumea nu și-a făcut treaba”

„Să înțelegem cum funcționează lucrurile cu datele limite. Există un regulament care spune că în termen de șase luni statul poate să remedieze o problemă pe care o are în speță, pe 28 noiembrie era data limită. Eu am anunțat public că 28 noiembrie este o dată importantă și după aia am sugerat că cel târziu în perioada de două luni după am mai putea aduce niște argumente pe masă. Din păcate, lumea a avut altă treabă. În decembrie se pare că au fost alte preocupări a anumitor judecători, care pare că vin toți dintr-o anumită filieră politică. Să fim foarte serioși, lucrurile sunt ajunse aici pentru că niște lume nu și-a făcut treaba.

Eu mi-am făcut-o și o s-o fac în continuare. Mă voi ocupa să notific Comisia, să mă asigur că lucrurile care s-au întâmplat acum sunt luate în calcul, dar șansele și modul în care stăm acum depind strict de guvernele anterioare și de ce s-a întâmplat, vizibil pentru toată populația, cu proiectul și tergiversarea proiectului de lege pe care Guvernul și prim-ministrul Ilie Bolojan l-a propus. Adică trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea, atunci când e vorba de ipocrizie, este foarte vizibil ce se întâmplă”, adaugă el.

Declarațiile ministrul vin în contextul în care, după decizia CCR de a aproba legea care taie pensiile și crește vârsta de pensionare a magistraților, Grindeanu a declarat că „de acum încolo”, e treaba ministrului Pîslaru să recupereze banii pierduți din PNNR.

„De acum încolo, e treaba domnului ministru Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit. Am încredere că, dacă îşi face bine treaba domnul ministru Pîslaru, nu vom pierde acei bani”, spunea el.

Pîslaru va merge la Bruxelles

Dragoș Pîslaru susține că a dat asigurări Comisiei Europeane că, odată cu decizia CCR, acest jalon va fi îndeplinit.

„Exact cum am anunțat că o să procedez, am anunțat informal și la nivel tehnic Comisia Europeană despre faptul că este iminentă îndeplinirea acestui jalon, după respingerea contestației de la CCR. Deci, practic, ceea ce ați văzut, ca reacție a Comisiei este ca urmare a faptului că i-am informat cu privire la acest această evoluție”, a declarat el.

Pîslaru a mai spus că va merge săptămâna viitoare la Bruxelles.

„E foarte important că săptămâna viitoare voi fi la Bruxelles, că vom încărca în sistemul de corespondență cu Comisia Europeană dovada și o scrisoare în care ne vom argumenta poziția. Deci vom face lucrurile ca la carte, dar avem această problemă, că suntem mult după data limită și o să vedem ce se poate face în condițiile date”, a mai spus ministrul.

CCR a decis miercuri că legea care taie pensiile magistraților este constituțională.

