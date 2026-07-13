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Pîslaru: „Comisia Europeană a aprobat renegocierea PNRR. România trebuie să livreze reforme, dar aici se rupe filmul”. Apel către PSD

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dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: gov.ro
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Din articol
„Ani de zile reforma nu a fost făcută. Acum, când trebuie în sfârşit livrată, ni se spune din nou: nu votăm” „PSD a practicat politica tergiversării, de frică să nu îşi asume vreo responsabilitate”

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că astăzi Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a PNRR. El face un apel către cei din PSD, să nu pună viitorul României în pericol, pentru agenda lor politică măruntă.

„Ce e bine pentru România nu e bine pentru PSD: O veste bună, în exclusivitate, de la Bruxelles: Comisia Europeană tocmai a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR. Urmează ultimul pas - aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, pe 7 august”, anunţă Dragoş Pîslaru pe Facebook.

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene arată că, „după luni de muncă pentru a salva cât mai multe investiţii şi cât mai mulţi bani europeni pentru România, am ajuns în punctul în care totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise, şi, din păcate, fix aici se rupe filmul”.

„În timp ce la Bruxelles obţinem rezultate fantastice, la Bucureşti, domnul Sorin Grindeanu anunţă că PSD nu va vota legea salarizării şi ameninţă că va sabota şi reforma privind integritatea în funcţia publică. Nu poţi pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană şi, în acelaşi timp, să refuzi reformele la care România s-a angajat. Nu poţi spune că vrei PNRR, dar să respingi jaloanele din PNRR. Nu poţi aplauda banii europeni şi să sabotezi condiţiile asumate de România pentru a-i primi”, subliniază Pîslaru.

„Ani de zile reforma nu a fost făcută. Acum, când trebuie în sfârşit livrată, ni se spune din nou: nu votăm”

Ministrul menţionează că istoria ultimilor ani este, din păcate, foarte clară: Pe salarizarea unitară: reforma a fost amânată succesiv şi împinsă dintr-o cerere de plată în alta.

„Chiar domnul Grindeanu recunoaşte astăzi că jalonul a fost mutat din cererea de plată 3 în cererea de plată 6. Ani de zile reforma nu a fost făcută. Acum, când trebuie în sfârşit livrată, ni se spune din nou: nu votăm”, spune el.

Pîslaru mai arată că, „pe integritatea în funcţia publică, în loc să discutăm despre cum întărim Agenţia Naţională de Integritate şi cum construim instituţii mai puternice şi mai credibile, PSD încearcă să mute discuţia spre Dominic Fritz şi alte cazuri individuale”.

„Este o diversiune. Reforma nu este despre un om, un partid sau un dosar. Este despre capacitatea statului român de a avea reguli clare şi instituţii eficiente pentru apărarea integrităţii în funcţia publică”, afirmă ministrul interimar.

Potrivit lui Dragoş Pîslaru, pe reforma urbanismului, România a pierdut ani întregi în blocaje şi conflicte privind competenţele de emitere a autorizaţiilor de construire, inclusiv în disputa dintre administraţiile PSD de sector şi Primăria Capitalei. În loc să modernizăm legislaţia şi să reducem birocraţia, interesele politice locale au ţinut reforma pe loc, iar pe decarbonizare, din nou, reformele au fost împinse până în ultimul moment, iar România a ajuns să negocieze sub presiunea termenelor-limită şi a riscului de a pierde fonduri europene.

„PSD a practicat politica tergiversării, de frică să nu îşi asume vreo responsabilitate”

„În toţi aceşti ani, PSD a practicat politica tergiversării, amânând de fiecare dată decizia tocmai de frică să nu îşi asume ei vreo responsabilitate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a împins reformele înainte cu toată puterea, ne-am asumat deciziile dificile şi am dovedit că putem avea în Guvern şi oameni politici responsabili, care acţionează în interesul ţării. PNRR nu este al unui partid. Nu este al unui ministru. Nu este al unui guvern.

Este un plan pentru dezvoltarea României: Autostrăzi, spitale, şcoli, digitalizare, energie, modernizarea administraţiei şi miliarde de euro care schimbă în bine viaţa românilor”, precizează Pîslaru.

Ministrul face un apel la responsabilitate, către PSD: „Aşa că fac un apel foarte clar la responsabilitate către PSD: Nu puneţi, domnilor de la PSD, viitorul României în pericol pentru agenda voastră politică măruntă. Ani de zile v-aţi bătut cu pumnul în piept de grija interesului naţional. Iată că aveţi acum, în sfârşit, şansa să demonstraţi cât de mult vă iubiţi ţara şi cât de tare îi respectaţi pe români. Nu mai sabotaţi România”.

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Editor : Liviu Cojan

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