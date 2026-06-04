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Pîslaru condiționează intrarea într-un guvern condus de Tomac de sprijinul PNL. „Dacă vrea să avem o discuție, mă va contacta”

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Foto: Dragoș Pislaru/ Facebook

Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că ar face parte dintr-un guvern condus de Eugen Tomac doar dacă acesta va fi sprijinit de PNL. El consideră însă că un guvern tehnocrat „nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România”.

„Cred că România are nevoie de un guvern. Opinia mea cu privire la guvern tehnocrat nu este un secret. Trecând în 2016 printr-o astfel de experiență, consider că nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România. Pe domnul Eugen Tomac îl cunosc, am fost colegi în Parlament, îl știu de ceva vreme, cred că este o persoană profesionistă, responsabilă și care cumva își asumă acest mandat, nu din dorința de a fi dumnealui prim-ministru, ci pentru că e nevoie să avem un guvern, cumva”, a spus ministrul interimar.

„Cred că va fi însă foarte important să vedem ce structură va avea Guvernul, cine va susține acest Guvern și cu siguranță voi respecta ceea ce am spus în spațiul public. Orice decizie a mea legată de continuarea activității în zona aceasta guvernamentală va fi strict după ce voi vedea poziția Partidului Național Liberal față de acest Guvern și mai ales în consultarea pe care o să am cu prim-ministrul Bolojan”, a adăugat el.

„Sunt convins că domnul Tomac, dacă vrea să avem o discuție, mă va contacta. De principiu, deschiderea mea de a finaliza niște lucruri există, dar, repet, se circumstanțiază faptului că am avut o susținere din partea Partidului Național Liberal și am o loialitate clară față de prim-ministrul care a avut încrederea să mă aducă în acest guvern. Mi se pare absolut firesc și cred că e o chestiune normală pentru acest tip de încredere. să fiu la dispoziția domniilor lor.

Să fie foarte, foarte clar, dacă nu va exista un sprijin al Partidului Național Liberal pentru acest guvern, dacă nu va exista într-un mod explicit o o dorință din partea președintelui PNL pentru ca eu să-mi continui în vreun fel activitatea, nu o voi face”, a subliniat Pîslaru.

El nu a vrut să se pronunțe asupra șanselor lui Tomac de a obține o majoritate în Parlament.

„Cred că domnul Tomac face un lucru care, în condițiile date, este de apreciat că își asumă o astfel de de construcție. Nu este deloc ușor”, a spus el.

Editor : M.B.

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