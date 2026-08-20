Pîslaru, despre Legea salarizării: Am explorat toate variantele pentru acceptabilitatea socială, respectând realitatea fiscal-bugetară

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a transmis, joi seară, că a urmărit trei principii esenţiale în elaborarea Legii salarizării, inclusiv un mecanism clar de control, care să prevină derapajele din trecut. „Am explorat toate variantele posibile pentru a atinge acceptabilitatea socială, respectând realitatea fiscal-bugetară a României”, a transmis ministrul interimar, precizând că acum răspunderea deciziei finale revine partidelor politice şi Parlamentului.

„Astăzi am prezentat partidelor politice, la Palatul Cotroceni, forma tehnică finalizată a Legii salarizării unitare, rezultat al negocierilor, consultărilor şi ajustărilor. Am urmărit trei principii esenţiale, fără compromis: sustenabilitate bugetar-fiscală, echitate reală între toate categoriile de personal bugetar — bazată pe o evaluare tehnică independentă realizată împreună cu Banca Mondială şi un mecanism clar de control, care să prevină derapajele din trecut”, a scris, joi seară, pe Facebook, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

Acesta susţine că a ascultat şi a discutat cu sindicatele din toate domeniile implicate şi fiecare element tehnic aflat pe masă astăzi este fundamentat.

„Am explorat toate variantele posibile pentru a atinge acceptabilitatea socială, respectând realitatea fiscal-bugetară a României. Adoptarea legii până la 31 august înseamnă păstrarea a aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR, esenţiali pentru investiţiile României”, a mai transmis ministrul interimar.

Acesta explică că rolul Ministerului Muncii în tot acest proces, respectiv de a asigura secretariatul tehnic, a fost îndeplinit: ”Rămânem la dispoziţia partidelor pentru sprijin până la adoptarea finală a proiectului. Am pus pe masă tot ce era necesar pentru o decizie informată. Răspunderea deciziei finale revine acum partidelor politice şi Parlamentului”.

Anterior, Dragoş Pîslaru, a declarat, la Palatul Cotroceni, referindu-se la discuţiile cu Comisia Europeană pe Legea salarizării, că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma pentru că riscul de downgradare este cu mult mai mare decât doar miza îndeplinirii jalonului din PNRR. El a menţionat că liderii politici le-au indicat anumite zone pe care trebuie să le mai consulte.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a anunţat, joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, că liderii partidelor au primit o versiune a proiectului legii salarizării, care îndeplineşte în principiu toate obligaţiile asumate de România prin PNRR şi satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem. El a spus că vor mai exista discuţii tehnice, în weekend, iar la începutul săptămânii viitoare liderii partidelor urmează să se întâlnească din nou cu preşedintele României, la masă, pentru o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect.

Editor : A.C.