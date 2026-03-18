Live TV

Pîslaru, despre jalonul PNRR legat de pensiile magistraţilor: „Comisia Europeană a acceptat să ia în considerare argumentele României”

Data actualizării: Data publicării:
dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor Europene.
Din articol
Reforma pensiilor magistraților, constituțională

Comisia Europeană a acceptat să ia în considerare „într-un spirit constructiv” argumentele României privind reforma pensiilor magistraţilor, a afirmat, marţi seara, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, la audierile din comisiile reunite de buget-finanţe.

„Ca ministru sunt obligat în faţa Parlamentului să vă spun cum stăm. Ideea este că avem în acest moment o situaţie în modul următor: România a prezentat o situaţie foarte bine aşezată legal că eforturile Guvernului au fost îndeplinite înainte de termenul de 28 noiembrie, adică noi am trimis propunerea, şi că toată partea ulterior a fost procedurală - că ne-a întors CSM, că am avut Înalta Curte care a contestat la CCR - deci, am venit cu argumentaţie legală că tot ce am făcut a fost înainte de termenul de 28. Comisia Europeană iniţial nu voia să audă de nimic ce s-a întâmplat după 28. După vizita pe care am făcut-o împreună cu prim-ministrul şi ne-am întâlnit cu doamna von der Leyen şi am discutat de importanţa acestei reforme şi de modul în care ea este receptată în societate, Comisia Europeană a acceptat, atenţie, deocamdată - şi asta este ceea ce vă pot spune acum - să ia în considerare argumentele României într-un spirit constructiv. Asta nu înseamnă din ce vă spun eu acum că ne vor da toţi banii sau că ne vor da o parte din bani sau că nu vor da niciun ban. Dar ceea ce v-am spus acum reflectă exact, cu acurateţe, situaţia în care ne aflăm: că până la vizita pe care am avut-o la Bruxelles nu se punea problema să ne atingem de bani, iar acum se pune problema că ei analizează în spirit constructiv argumentele legale pe care noi le-am adus”, a explicat ministrul în cadruel audierilor, potrivit Agerpres.

Întrebat când vom avea un răspuns de la Comisia Europeană, şeful Investiţiilor a răspuns: „Până la sfârşitul lunii martie”.

„Deja avem o mică amânare, pentru că Comisia aşteaptă... Comisia ce face este aşa: având în vedere că cererea 3 este cerere complicată, o să facă o joncţiune de plată între cererile 3 şi 4. Şi cum noi pe cererea 4 avem de dat dovada că s-a adoptat bugetul şi dovada că am rezolvat problema de decarbonizare, în momentul ăla, practic, avem aprobarea cumulată a celor două, dar undeva noi lucrăm după asumpţia că înainte de sfârşitul lunii martie vom avea un răspuns”, a adăugat el.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat pe pagina sa de Facebook, la jumătatea lunii februarie, că va avea discuţii cu oficialii europeni, după ce reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională şi, după promulgarea legii de către preşedintele Nicuşor Dan, va solicita Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„S-a făcut dreptate: CCR a declarat constituţională tăierea pensiilor speciale ale magistraţilor.(...) Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost respinsă de Curtea Constituţională cu 6 voturi din 9. E o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă şi un moment de cotitură în discuţia despre echitate şi sustenabilitate în sistemul de pensii din România. În orele următoare voi avea discuţii cu oficialii europeni cu privire la această evoluţie a aprobării legii de către CCR. Odată cu promulgarea din partea preşedintelui Nicuşor Dan, vom putea în sfârşit demonstra îndeplinirea reformei asumate de România în cadrul PNRR. Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea a cererii de plată nr. 3. Chiar şi în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale şi informale, pentru a încerca să salvăm situaţia jalonului pensiilor speciale şi cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a notat pe 18 februarie ministrul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Digi Sport
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Descarcă aplicația Digi Sport
