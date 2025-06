Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, în emisiunea „În fața ta”, că au fost pregătite pentru fiecare minister fișele cu reformele pe care le au de făcut pentru cererea nr. 3, privind jaloanele întârziate, și cererea nr. 4, în încercarea de a evita ca România să piardă alți bani din PNRR. „Nu stăm să jelim ca ciobanul din Miorița că a venit cineva de la Comisie și vrea să ne omoare”, a spus el. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, pe Digi24, de la ora 14:00.

În această vară, Comisia Europeană va verifica stadiul proiectelor, iar dacă obiectivele nu sunt măcar la jumătate din progresul fizic, România va pierde bani din PNRR, a explicat ministrul.

„Recent a existat o discuție cu Comisia Europeană pentru a se vedea care este stadiul implementării investițiilor și practic comisia și-a făcut propria analiză și a introdus un criteriu în care să putem să vedem cum stau lucrurile. Ceva de genul: dacă în vara anului 2025, deci cu un an înainte, cum ați spus, de terminare a programului, ai pe obiectivele pe care ți le-ai propus măcar jumătate din progresul fizic, deci să știi că ai construit, îți lasă banii”, a declarat el.

Îngrijorare la Comisia Europeană

„Ideea este că există această îngrijorare din partea Comisiei, că partea română a contractat foarte mult. Deci s-a aruncat foarte mult pe tot felul de proiecte, dar nu reușește să împingă aceste investiții. Eu ce vă spun este: Ce faci în condițiile în care tu nu mai ai acces la finanțarea de pe PNRR? Îți cauți alte surse de finanțare, te duci pe programul de transport, pe coeziune, încerci să vezi dacă poți să le finanțezi prin proiecte bay. Dar în orice caz, ce este foarte trist este că aveai o sursă de finanțare, aveai culoarul bătătorit, aveai tot ce îți trebuie. Am fost avertizați de Comisia Europeană: Încercați să puneți acolo proiecte pe care le prioritizați”, a adăugat ministrul Fondurilor Europene.

Cu toate acestea, Pîslaru susține că au fost pregătite pentru fiecare minister fișele cu reformele pe care le au de făcut pentru cererea nr. 3, acele jaloane întârziate, plus cererea nr. 4, în încercarea de a evita ca țara noastră să piardă alți bani din PNRR.

„Cu privire la aceste proiecte - acum nu stăm să ne uităm și să ne jelim ca ciobanul din Miorița că a venit cineva de la Comisie și vrea să ne omoare. Ideea este că am avut deja această întâlnire importantă în care am pregătit pentru fiecare minister fișele cu reformele pe care le au de făcut pentru cererea nr. 3, acele jaloane întârziate, plus cererea nr. 4. Pentru că eu aș vrea să depunem următoarea cerere rapid, pentru că putem reașeza niște lucruri și obține vreo 5 miliarde. Noi nu mai avem acum timp. Noi probabil că o să avem o cerere nr. 4 și, cu puțin noroc, 5 și 6. Dacă nu, doar 5 și gata, închidem”, a declarat el.

Pierderi de 10 milioane de euro

Ministrul a subliniat că România a pierdut deja 10,77 milioane de euro aferente Cererii de plată numărul 2, în contextul în care țara noastră riscă să mai piardă acum alte 7,8 miliarde de euro.

„Toată componenta de reforme a rămas neatinsă până acuma. Pe cifre am tras 10,7 miliarde, dar, atenție, cu tot cu prefinanțarea. Deci practic am avut cererea de plată nr. 1, care a avut 1,7 miliarde, aceea fiind și simplă, a fost aprobată integral. Cererea de plată nr. 2 a avut până la urmă valoarea de 2.800.000 de euro. În cererea de plată 2 am avut o sumă care a fost inițial suspendată, de vreo 200 de milioane. Ulterior s-au rezolvat din probleme, dar este prima oară și asta este ceva ce nu s-a prea spus. Când am pierdut niște bani am pierdut 10,77 milioane de euro pentru că n-am fost în stare să-i folosim, să achiziționăm, să semnăm niște contracte pentru construirea unor capacități de electrolizare.

E vorba de hidrogen și de modul în care introduceam acele lucruri în sistem. Deci atunci a fost primul semnal că lucrurile nu funcționează atât de bine și evident acum, în cererea de plată nr. 3, semnalul este și mai puternic, în sensul că noi am cerut 2,7 miliarde și avem o suspendare de 870 de milioane de euro, pentru că o serie de șase jaloane sunt problematice”, a mai spus ministrul.

