Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în țară"

dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor Europene. Foto: Facebook
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că România trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro în următoarele șase luni, pentru a nu pierde bani europeni din PNRR. El spune că a actualizat situația proiectelor aflate în derulare și le-a clasificat în funcție de gradul de îndeplinire, pentru a putea vedea ce trebuie făcut pentru implementarea lor.

„AMR 189 de zile de PNRR: Acum ori niciodată! În primăvara lui 2025 erau cheltuiți aproximativ 4 miliarde de euro din PNRR. Prin eforturile și mobilizarea guvernului actual din ultimele luni am ajuns la 10,15 miliarde de euro. Asta înseamnă că, împreună cu ministerele și autoritățile implicate, am dublat absorbția față de tot ce se făcuse din 2021 până în 2025. E o veste bună și le mulțumesc tuturor celor care au înțeles miza și s-au mobilizat.

Provocarea acum este însă și mai mare: în următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în țară, cu proiecte de investiții finalizate, recepționate și reforme îndeplinite la timp, pe baza calendarului agreat cu Comisia Europeană, până la termenul-limită de 31 august 2026”, a scris Dragoș Pîslaru luni, într-un mesaj pe Facebook.

„Sistem de tip semafor”

El a mai arătat că a făcut, împreună cu ministerele implicate, o centralizare a proiectelor cu bani din PNRR, pentru a avea o situație actualizată.

„În primele două luni ale acestui an am lucrat intens cu fiecare din ministerele coordonatoare de reforme și investiții pentru a vedea exact cum stăm pe PNRR, am centralizat totul în funcție de progresul raportat la zi pe sistem de tip semafor - roșu, galben, verde.

Astăzi, în cadrul reuniunii ordinare a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, am analizat fiecare măsură aflată la risc de neîndeplinire prin PNRR (roșii) și am discutat măsurile remediere cu instituțiile responsabile de îndeplinirea lor, inclusiv cerându-le un calendar ferm de implementare”, a mai scris Dragoș Pîslaru.

„Nu mai e loc de prelungiri”

Ministrul a amintit de avertismentul premierului Ilie Bolojan privind răspunderea politică a miniștrilor care pierd banii din PNRR și spune, la rândul său, că „nu mai e loc de prelungiri, amânări sau renegocieri”.

„Mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan din cadrul reuniunii a fost cât se poate de tranșant: cei care nu vor realiza proiectele pe care și le-au asumat vor răspunde politic și financiar.

Dacă ministerele și instituțiile responsabile vor înțelege să își facă treabă, atunci rezultatele PNRR-ului se vor vedea cu ușurință în autostrăzi, spitale, școli, digitalizare și investiții care schimbă România în bine.

Nu mai e loc de prelungiri, amânări sau renegocieri. Dacă ratăm aceste obiective, vom pierde bani, vom plăti penalități și vom pierde și credibilitatea pe care am recâștigat-o cu greu în fața partenerilor europeni”, a afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.

