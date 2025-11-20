Live TV

Pîslaru, după ce cumnata lui Drulă a fost numită secretar de stat la MIPE: „Nu fac investigații despre viața ei personală”

Data publicării:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, întrebat despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, ca secretar de stat la MIPE, că rolul lui este de a coordona instituția și nu de a face investigații despre viața personală a angajaților săi. 

„Una peste alta, eu am un rol instituţional de coordonare a instituţiei. Am primit-o în dimineaţa aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă. Nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală. Vă asigur că instituţional doamna Gîrbea întruneşte toate condiţiile, având în vedere CV-ul dumneaei şi capacitatea sa profesională, de a reprezenta cu brio portofoliul de demnitar, de secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a spus Pîslaru la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, întrebat dacă ştia că Alina Roxana Gîrbea este cumnata deputatului USR Cătălin Drulă.

El a subliniat că rolul său ca ministru este acela de a constata dacă există „competenţa profesională minimală” ca persoana care este nominalizată să poată să îşi desfăşoare mandatul.

„CV-ul doamnei Alina Gîrbea este impecabil. Profesional are competenţele şi experienţa necesară să deruleze acest mandat. Mai departe, orice fel de interpretări cu privire la viaţa personală a doamnei Gîrbea nu este treaba mea ca şef al instituţiei, Minister al Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Astea sunt lucruri foarte clare.(...) Din perspectivă profesională vă pot răspunde ca are competenţa necesară mandatului. În rest, mi se pare ca sunt speculaţii şi vă rog să nu mă mai implicaţi pe mine în relaţiile legate de USR, pentru că nu am în acest moment, şi de multă vreme, vreo legătură cu USR”, a transmis Dragoş Pîslaru.

Alina Roxana Gîrbea (USR) a fost numită secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE). Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

